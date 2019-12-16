Дайджест Ассоциации "Электрокабель" №2 от 16 декабря 2019 года

Портал RusCable.Ru подготовил второй выпуск дайджеста новостей Ассоциации "Электрокабель" (АЭК). Материал был включен в еженедельник RusCable Insider Digest №153 и разослан по всем подписчикам издания. Центральная тема выпуска – разработка нового ГОСТа на полимерные материалы, применяемые при производстве кабельного-проводниковой продукции. 12 декабря на эту тему прошло совещание, на котором Михаил Каменский, к.т.н., заместитель заведующего отделением №1 ОАО «ВНИИКП», один из авторов будущего документа сказал: «Нам важны ваши предложения и замечания, которые лягут в основу корректировок намеченной схемы работы. С учетом ваших предложений первая редакция будет подготовлена в озвученные сроки».

Приглашаем внимательно следить за подборкой основных новостей о деятельности в рамках АЭК планируется выходит ежемесячно в формате PDF-издания. Подписаться на дайждест можно на странице https://aek.ruscable.ru/. Оперативные новости АЭК всегда доступны на telegram-канале https://t.me/Electrocable, а вопросы и предложения по работе АЭК, заявки на членство можно направить на info@elektrokabel.ru.

Информационная поддержка АЭК осуществляется проектами медиахолдинга "РусКабель" в рамках членства в профессиональном сообществе.

Первый выпуск дайджеста.

Второй выпуск дайджеста новостей Ассоциации "Электрокабель" в PDF (2.11 МБ)

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