Для создания нового парка в Заречном построят дамбу почти за 300 миллионов рублей

В городе Заречном Тюменской области вскоре начнутся работы по благоустройству парка «Заречный», сообщает RosTender.info.

Там оборудуют фудкорты, детский городок, спортивные площадки, торговые павильоны, проведут озеленение территории. Кроме того, на территории парка построят защитную дамбу.

В настоящее время проводится тендер на выполнение первого этапа обустройства парка – строительства защитной дамбы и причала. Дамба длиной более 500 метров в районе улиц Щербакова и Астраханской должна защитить эту зону от подтоплений во время паводка. Стоимость строительства гидротехнического сооружения оценивается в 283 млн рублей, средства поступят из бюджета Тюмени.

Предложения от участников тендера администрация города принимает до 23 декабря, и в этот же день конкурсная комиссия подведет его итоги.

Напомним, что с планом благоустройства парка «Заречный» город стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившимся Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

