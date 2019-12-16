"Дортрансстрой" получит контракт на строительство спорткомплекса в Зеленой роще

Управление капитального строительства Башкирии заключит с ООО «Дортрансстрой» контракт стоимостью 446,5 млн руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ по гимнастике на углу улиц Авроры и Рабкоров. «Дортрансстрой» участвовал в аукционе госзаказчика и предложил снизить начальную цену контракта (составляла 541,27 млн руб.) на 17,5%. Вторым участником закупки было ООО «Фирма СУ-10», предложившее исполнить работы за 449,25 млн руб.

Контракт предусматривает сдачу готового объекта к 30 ноября 2021 года. Центр спортивной гимнастики должен включать тренажерный зал, сертифицированный соревновательный зал для международных соревнований, гостиницу и реабилитационный центр.

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик в Башкирии. Принадлежит кипрской «Ерманиер лимитед». Бенефициаром предприятия участники дорожного рынка Уфы называли предпринимателя Марата Латыпова. В 2019 году, по данным Kartoteka.ru, компания получила пять госконтрактов на 430 млн руб., в том числе на строительство подземного пешеходного перехода через улицу Сочинскую. В 2018 году «Дортрансстрой» заключил 14 госконтрактов на 3,5 млрд руб.

Фото: УКС РБ