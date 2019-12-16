Новый номер RusCable Insider Digest не даст потеряться в предновогодней суете

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
16 декабря 2019, 13:20
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 153
RusCable Insider Digest № 153
RusCable Insider Digest № 153
RusCable Insider Digest № 153
Приближаются новогодние праздники и с каждой новой неделей количество дел и забот неуклонно увеличивается. Как бытовых, так и рабочих. К своему концу подходит очередной год, готовятся отчеты, продлеваются договора, все пытаются закрыть как можно больше вопросов и задач. В такой период особенно важно не потеряться в потоке событий и информации. Всего за один кофе-брейк очередной выпуск RusCable Insider Digest позволит вам быстро войти в курс ключевых новостей из мира электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности. Удобный для навигации и комфортный для чтения дизайн способствует моментальному усвоению информации, а также предлагает обширные возможности для выборки тех материалов, которые интересны именно вам.
Новый номер дайджеста уже доступен для свободного чтения и скачивания на портале RusCable.Ru. Важное событие для многих частников – Госдума приняла закон о производстве электроэнергии микрогенерацией, позволяющий самостоятельно производитель электричество для закрытия собственных нужд и продавать излишки, отдавая их в сети электроснабжения. Еще одним интересным инфоповодом, стала новость о создании четкого свода правил по предоставлению российским государством субсидий на патентование за рубежом – о том, как это должно работать читайте на странице 3.
Крупные разделы Special нового выпуска посвящены эксклюзивам RusCable.Ru. Почему качественный менеджмент важнее повышения прибыльности? Что репутация значит для кабельщиков? В чем заключается основная проблема кабельного рынка и почему государство не стремиться его регулировать? Об этом и многом другом читайте в новом интервью c Сергеем Кутеневым, генеральным директором Кабельного завода “Эксперт-Кабель” «Репутация – это соответствие слова и дела».
Второй темой для спец-рубрики стал репортаж нашего портала о ходе второго заседания рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей Ассоциации «Электрокабель» («АЭК»), прошедшего 12 декабря 2019 года в Москве. В рамках этого события, общественности было объявлено о старте комплекса работ по созданию нового национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для электрических кабелей. Технические условия». Подробнее о том, что будет представлять из себя новый стандарт читайте на 22 странице.
Но и это еще далеко не все. В одной из рубрик, компания LAPP расскажет о новинке, ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – уникальное решение для подъемно-транспортных машин на базе буксируемых кабельных цепей. А в другой – компания Rosendahl Nextrom GmbH повествует об инновационной производственной разработке для изоляции кабелей: экструзионной технологии с использованием полипропилена. Дополнительно, вас ждет серия мини-интервью с участниками Международного форума «Электрические сети» 2019: представители компаний «Холдинг Кабельный Альянс», «Цветлит», Elmatec расскажут о том, почему они приняли участие в этой выставке и какой портфель продукции представили на своих стендах.
Желаем вам приятного чтения и настоящего новогоднего настроения.
Рубрика «Обязательно к прочтению»
Рубрика «Кабельный бизнес»
Рубрика «Электросетевой комплекс России»
Рубрика «Научно-технический прогресс»
Рубрика «Цифровая трансформация»
Рубрика «Инвестпроекты»
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter