Новый номер RusCable Insider Digest не даст потеряться в предновогодней суете

RusCable Insider Digest № 153 RusCable Insider Digest № 153 RusCable Insider Digest № 153 RusCable Insider Digest № 153

Приближаются новогодние праздники и с каждой новой неделей количество дел и забот неуклонно увеличивается. Как бытовых, так и рабочих. К своему концу подходит очередной год, готовятся отчеты, продлеваются договора, все пытаются закрыть как можно больше вопросов и задач. В такой период особенно важно не потеряться в потоке событий и информации. Всего за один кофе-брейк очередной выпуск RusCable Insider Digest позволит вам быстро войти в курс ключевых новостей из мира электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности. Удобный для навигации и комфортный для чтения дизайн способствует моментальному усвоению информации, а также предлагает обширные возможности для выборки тех материалов, которые интересны именно вам.

Новый номер дайджеста уже доступен для свободного чтения и скачивания на портале RusCable.Ru. Важное событие для многих частников – Госдума приняла закон о производстве электроэнергии микрогенерацией, позволяющий самостоятельно производитель электричество для закрытия собственных нужд и продавать излишки, отдавая их в сети электроснабжения. Еще одним интересным инфоповодом, стала новость о создании четкого свода правил по предоставлению российским государством субсидий на патентование за рубежом – о том, как это должно работать читайте на странице 3.

Крупные разделы Special нового выпуска посвящены эксклюзивам RusCable.Ru. Почему качественный менеджмент важнее повышения прибыльности? Что репутация значит для кабельщиков? В чем заключается основная проблема кабельного рынка и почему государство не стремиться его регулировать? Об этом и многом другом читайте в новом интервью c Сергеем Кутеневым, генеральным директором Кабельного завода “Эксперт-Кабель” «Репутация – это соответствие слова и дела».

Второй темой для спец-рубрики стал репортаж нашего портала о ходе второго заседания рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей Ассоциации «Электрокабель» («АЭК»), прошедшего 12 декабря 2019 года в Москве. В рамках этого события, общественности было объявлено о старте комплекса работ по созданию нового национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для электрических кабелей. Технические условия». Подробнее о том, что будет представлять из себя новый стандарт читайте на 22 странице.

Но и это еще далеко не все. В одной из рубрик, компания LAPP расскажет о новинке, ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – уникальное решение для подъемно-транспортных машин на базе буксируемых кабельных цепей. А в другой – компания Rosendahl Nextrom GmbH повествует об инновационной производственной разработке для изоляции кабелей: экструзионной технологии с использованием полипропилена. Дополнительно, вас ждет серия мини-интервью с участниками Международного форума «Электрические сети» 2019: представители компаний «Холдинг Кабельный Альянс», «Цветлит», Elmatec расскажут о том, почему они приняли участие в этой выставке и какой портфель продукции представили на своих стендах.

Желаем вам приятного чтения и настоящего новогоднего настроения.

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Госдума приняла закон о производстве электроэнергии микрогенерацией

Штрафы для бизнеса могут увеличиться в десятки раз

Российским компаниям возместят расходы на патентование за рубежом

Репутация – это соответствие слова и дела

Рубрика «Кабельный бизнес»

Депутатам горсовета показали новую производственную линию завода «Южкабель» Итальянская Prysmian Group подписывает контракт на производство и установку кабельной системы в рамках проекта сооружения офшорной ВЭС Neart na Gaoithe

Орловские бизнесмены заключили соглашение о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

По ту сторону океана: представители ГК «Москабельмет» побывали на Кубе

Стоп контрафакт: новые возможности для потребителей

Хладостойкий и огнестойкий. «Камский кабель» выпустил новый кабель типа FRLS ХЛ

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел сертификацию кабельной продукции

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы развития завода «Сарансккабель»

РУСАЛ запускает производство материала для пожарной защиты кабелей, который в сто раз тоньше человеческого волоса

Из-за долгов в «Инвэнте» ввели процедуру конкурсного производства

Парк оборудования завода «Электрокабель» пополнился шестью оплеточными машинами

Инновационное производственное решение от надежного производителя

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поддержал проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020»

Рубрика «Научно-технический прогресс»

Финские ученые создали аналог оптоволокна из дерева

Ученые предложили новый метод удаления пыли с солнечных батарей

Рубрика «Цифровая трансформация»

5G потребует от энергосектора резко увеличить объемы поставок электроэнергии

Рубрика «Инвестпроекты»