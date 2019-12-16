Ростехнадзор продлил лицензию на эксплуатацию энергоблока № 3 Смоленской АЭС

14 декабря 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на дополнительный (сверхпроектный) срок эксплуатации энергоблока № 3 Смоленской АЭС на 15 лет. Таким образом энергоблок прослужит как минимум 45 лет вместо проектных тридцати.

При подготовке к дополнительному сроку службы на энергоблоке был проведён целый комплекс научно-технических и инжиниринговых мероприятий. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский отметил:

«Системы управления энергоблока № 3 подверглись практически полному обновлению и техническому перевооружению. Мы провели глобальную модернизацию, выполнив тысячи сложнейших операций с массовой заменой оборудования, выработавшего ресурс, внедрением спецсистем безопасности нового поколения и многое другое. Было проложено свыше 2 тыс. км кабеля, смонтировано более 2 тыс. комплектов оборудования. Все запланированные работы выполнены качественно и в полном объеме».

Для справки:

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – это общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству замещающих мощностей. С 2001 года был продлен срок службы 27 российских энергоблоков. Три из них уже отработали дополнительный срок службы, ведется подготовка к их выводу из эксплуатации. До конца 2019 года могут быть получены лицензии на продление эксплуатации еще трех энергоблоков - № 2 Кольской АЭС, № 4 Нововоронежской АЭС и № 2 Билибинской АЭС.

Сегодня Смоленская АЭС выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии ежегодно, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в Концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области. За дополнительные 15 лет эксплуатации энергоблок №3 САЭС сможет выработать более 90 млрд. кВтч. Этого количества электроэнергии будет достаточно, чтобы в течение целого года бесперебойно работали 300 млн лампочек мощностью 50 Вт.

Реакторы РБМК Смоленской АЭС в процессе эксплуатации способны не только вырабатывать электрическую и тепловую энергию, но и нарабатывать изотоп кобальта-60 (Со-60). В настоящее время все три энергоблока станции участвуют в процессе наработки этого ценного радиоизотопа, применяющегося в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

Источник: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС