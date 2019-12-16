Системный оператор обеспечил режимные условия для выполнения первого этапа реконструкции ПС 500 кВ Пахра в столичной энергосистеме

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ в рамках выполнения первого этапа реконструкции подстанции (ПС) 500 кВ Пахра.

ПС 500 кВ Пахра является крупным питающим центром городского округа Домодедово Московской области и входит в состав Московского энергокольца 500 кВ протяженностью более 376 км, состоящего из девяти подстанций и открытого распределительного устройства на одной из ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». Этот крупный инфраструктурный комплекс обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения потребителей в столичном регионе, в первую очередь за счет взаимного резервирования энергообъектов.

В ходе выполнения первого этапа реконструкции подстанции помимо КРУЭ 220 кВ были сооружены закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ и заходы на новое КРУЭ 220 кВ шести кабельно-воздушных линий электропередачи: КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково, КВЛ 220 кВ Пахра – Чагино, КВЛ 220 кВ Лесная – Пахра, КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово, КВЛ 220 кВ Пахра – Стекольная, КВЛ 220 кВ Пахра – Ступино. Кроме того, на подстанции установлены и подключены к КРУЭ 220 кВ и открытому распределительному устройству (ОРУ) 110 кВ два новых автотрансформатора, что позволило увеличить трансформаторную мощность подстанции с 750 МВА до 1250 МВА. Также выполнено оснащение ПС 500 кВ Пахра и подключенных линий электропередачи новым коммутационным и технологическим оборудованием, современными микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики.

Завершение первого этапа реконструкции ПС 500 кВ Пахра позволяет снять существующие ограничения пропускной способности присоединенных линий электропередачи и дополнительно повысить надежность электроснабжения потребителей. В рамках последующих этапов планируется сооружение КРУЭ 500 кВ и КРУЭ 110 кВ с перезаводом на них ВЛ 500 кВ и ВЛ 110 кВ соответственно, а также установка двух автотрансформаторов мощностью по 500 МВА.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу нового оборудования ПС 500 кВ Пахра и КВЛ специалисты Московского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, проверке выполнения соответствия технических решений требованиям проектной и рабочей документации, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы системы сбора и передачи телеметрической информации в Московское РДУ. Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.