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Системный оператор представил доклады по актуальным вопросам управления электроэнергетическим режимом на заседании НП "НТС ЕЭС"

Системный оператор представил доклады по актуальным вопросам управления электроэнергетическим режимом на заседании НП НТС ЕЭС

16 декабря 2019, 15:30
Рубрика: Встречи
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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11 декабря в АО «СО ЕЭС» состоялось совместное заседание секций «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического системного управления» и «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС», на котором специалисты Системного оператора представили доклады по актуальным темам управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России.

С вступительным словом выступил председатель секции «Управления режимами энергосистем, РЗА», советник директора АО «СО ЕЭС» Александр Бондаренко. Он поприветствовал участников заседания и рассказал о плане проведения мероприятия.

Начальник Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Евгений Сацук представил доклад «Актуальные вопросы устойчивой работы генерирующего оборудования электростанций энергосистемы Республики Саха (Якутия) в связи с включением энергосистемы на параллельную работу с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Востока». В ходе выступления он рассказал о мероприятиях по подготовке Западного и Центрального энергорайонов Якутской энергосистемы к параллельной работе с ОЭС Востока, в частности о проведенных в марте 2016 года испытаниях, подтвердивших принципиальную возможность объединения Якутской энергосистемы с ОЭС Востока. Евгений Сацук представил схему размещения новых устройств противоаварийной автоматики, предусмотренных в рамках соответствующего технико-экономического обоснования (ТЭО), рассказал о работе ЦС АРЧМ Якутской энергосистемы и подробно остановился на вопросах обеспечения устойчивой работы генерирующего оборудования электростанций региона.

Евгений Сацук также выступил с докладом «Анализ результатов испытаний устойчивой работы генерирующего оборудования электростанций при выделении Калининградской энергосистемы и энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на изолированную работу». В своем доклада он рассказал о целях и ходе испытаний, а также проанализировал их результаты. Завершившиеся успешно испытания в Крымской и Калининградской энергосистемах проводились соответственно в апреле и мае этого года с целью проверки надежного функционирования энергосистем в длительном изолированном от ЕЭС России режиме и подтверждения возможности астатического регулирования частоты электрического тока генерирующим оборудованием электростанций этих регионов.

Заместитель начальника службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Юрий Лужковский представил доклад о подготовке проекта стандарта АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости. Нормы и требования». Он подробно рассказал о видах устройств локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ), их основных функциях и предъявляемых к ним требованиям, в том числе при работе в составе ЦСПА. Юрий Лужковский отметил, что в настоящее время стандарт организации по устройствам локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости готовится к выпуску, в дальнейшем на его основе планируется подготовка национального стандарта ГОСТ Р. В ходе доклада он затронул важные аспекты развития централизованных систем противоаварийной автоматики (ЦСПА), в частности, вопросы оптимизации ПТК верхнего уровня ЦСПА, а также организации обмена аварийными сигналами и командами между низовыми устройствами ЦСПА (устройствами ЛАПНУ), расположенными на объектах электроэнергетики.

Информация о НП «НТС ЕЭС»

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») является отраслевым экспертно-консультативным центром. Некоммерческое партнерство создано решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29.02.2008 г. для содействия своим членам в формировании научно обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России.

В настоящее время членами НП «НТС ЕЭС» является 21 юридическое лицо, в числе которых ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом», ГК «Росатом».

Для рассмотрения насущных проблем энергетики НП «НТС ЕЭС» привлекаются ведущие институты и эксперты отрасли, специалисты высшей школы и инжиниринговых компаний, представители бизнес-сообщества и государственных учреждений.

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