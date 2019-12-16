Системный оператор представил доклады по актуальным вопросам управления электроэнергетическим режимом на заседании НП "НТС ЕЭС"

11 декабря в АО «СО ЕЭС» состоялось совместное заседание секций «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического системного управления» и «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС ЕЭС», на котором специалисты Системного оператора представили доклады по актуальным темам управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России.

С вступительным словом выступил председатель секции «Управления режимами энергосистем, РЗА», советник директора АО «СО ЕЭС» Александр Бондаренко. Он поприветствовал участников заседания и рассказал о плане проведения мероприятия.

Начальник Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Евгений Сацук представил доклад «Актуальные вопросы устойчивой работы генерирующего оборудования электростанций энергосистемы Республики Саха (Якутия) в связи с включением энергосистемы на параллельную работу с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Востока». В ходе выступления он рассказал о мероприятиях по подготовке Западного и Центрального энергорайонов Якутской энергосистемы к параллельной работе с ОЭС Востока, в частности о проведенных в марте 2016 года испытаниях, подтвердивших принципиальную возможность объединения Якутской энергосистемы с ОЭС Востока. Евгений Сацук представил схему размещения новых устройств противоаварийной автоматики, предусмотренных в рамках соответствующего технико-экономического обоснования (ТЭО), рассказал о работе ЦС АРЧМ Якутской энергосистемы и подробно остановился на вопросах обеспечения устойчивой работы генерирующего оборудования электростанций региона.

Евгений Сацук также выступил с докладом «Анализ результатов испытаний устойчивой работы генерирующего оборудования электростанций при выделении Калининградской энергосистемы и энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на изолированную работу». В своем доклада он рассказал о целях и ходе испытаний, а также проанализировал их результаты. Завершившиеся успешно испытания в Крымской и Калининградской энергосистемах проводились соответственно в апреле и мае этого года с целью проверки надежного функционирования энергосистем в длительном изолированном от ЕЭС России режиме и подтверждения возможности астатического регулирования частоты электрического тока генерирующим оборудованием электростанций этих регионов.

Заместитель начальника службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Юрий Лужковский представил доклад о подготовке проекта стандарта АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости. Нормы и требования». Он подробно рассказал о видах устройств локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ), их основных функциях и предъявляемых к ним требованиям, в том числе при работе в составе ЦСПА. Юрий Лужковский отметил, что в настоящее время стандарт организации по устройствам локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости готовится к выпуску, в дальнейшем на его основе планируется подготовка национального стандарта ГОСТ Р. В ходе доклада он затронул важные аспекты развития централизованных систем противоаварийной автоматики (ЦСПА), в частности, вопросы оптимизации ПТК верхнего уровня ЦСПА, а также организации обмена аварийными сигналами и командами между низовыми устройствами ЦСПА (устройствами ЛАПНУ), расположенными на объектах электроэнергетики.

Информация о НП «НТС ЕЭС»

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») является отраслевым экспертно-консультативным центром. Некоммерческое партнерство создано решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29.02.2008 г. для содействия своим членам в формировании научно обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России.

В настоящее время членами НП «НТС ЕЭС» является 21 юридическое лицо, в числе которых ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом», ГК «Росатом».

Для рассмотрения насущных проблем энергетики НП «НТС ЕЭС» привлекаются ведущие институты и эксперты отрасли, специалисты высшей школы и инжиниринговых компаний, представители бизнес-сообщества и государственных учреждений.