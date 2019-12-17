"Честная позиция" решила бороться с контрафактчиками жестко и привлекла к работе органы прокуратуры

Владимир Кашкин исполнительный директор «Честной позиции» Сергей Миронов, генеральный директор компании ЭТМ Виктор Свинцов, коммерческий директор Ассоциации РАЭК

28 ноября Ассоциация «Честная позиция» провела собрание, на котором анонсировала программу действий по приведению к соответствию противопожарных свойств и показателей кабельно-проводниковой продукции на национальном рынке в 2020 году. Спикерами выступили Сергей Миронов, генеральный директор компании ЭТМ, Виктор Свинцов, коммерческий директор Ассоциации РАЭК, и Илья Папуша, акционер компании «Бекборн». В собрании приняли участие представители 73 компаний из числа производителей кабельной продукции и ПВХ-компаундов и дистрибьюторов.

В ходе собрания исполнительный директор «Честной позиции» Владимир Кашкин рассказал о том, как будет работать программа мониторинга рынка ПВХ-компаундов и кабельных изделий. При этом назвал главной целью будущего года создание органа, который будет осуществлять добровольную сертификацию кабельной и сопутствующей продукции. «Мы понимаем, что поддерживать систему в режиме постоянных проверок и удостоверений будет достаточно сложно», ― так он объяснил стремление к формату добровольной сертификации.

Виктор Свинцов поддержал мысль о том, что сосредоточиться стоит именно на добровольном подходе. Он заявил и отметил, что все участники РАЭК поддерживают инициативы Ассоциации в реализуемых ею проектах соответствия продукции. Он также высказал мнение о необходимости создания реестра добросовестных поставщиков.

Сергей Миронов, как и Илья Папуша, согласился с исполнительным директором, поддержали план реализации программы и заявил «Чтобы починить сломавшийся механизм, нужно чтобы наиболее добросовестная часть и достаточно серьезный объем рынка сказали, что они готовы к добровольной сертификации, до момента ее запуска, проект будет в ручном режиме осуществлять контроль рынка, в том числе в его дистрибьюторском сегменте».

По замыслу организаторов мероприятия с января 2020 года на рынке будет осуществляться комплексный мониторинг характеристик соответствия покрывных материалов кабельной продукции. Массовые испытания, в том числе, будут обеспечены за счет привлекаемых сил и средств заводов изготовителей пвх-компаундов, критическая масса которых уже вошла в состав участников Ассоциации.

Несмотря на высказанные в ходе собрания направления, Ассоциация «Честная позиция» продолжает наступательный курс на недобросовестных участников рынка. Сегодня на форуме RusCable.Ru было опубликовано письмо, адресованное Владимиром Кашкиным генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В нем исполнительный директор «Честной позиции» просит генпрокурора дать поручение об организации «внезапных проверок складов крупных торговцев и дистрибьютеров» и «проведении систематических внезапных проверок застройщиков» силами представителей Росстандарта.

Справка: в период с октября 2019 года в АЧП вступило 24 компании участников электротехнического рынка. Большинство из них кабельные заводы, в том числе «ХКА», «Камский кабель», «Росскат», «Конкорд», «Севкабель» и другие.

Владимир Кашкин прокомментировал факт обращения в Прокуратуру России для RusCable.Ru: «Мы действительно инициировали взаимодействие с органами Прокуратуры России. В ходе личной встречи с ее руководством мы обсудили параметры взаимодействия и направления совместной работы. Сейчас готовим к передаче материалы по конкретным фактам нарушений. Как по производителям, так и по строительным объектам. Время уговоров и убеждения заканчивается. Проект существует более 3 лет, время перенастроить и выстроить бизнес-процессы на основе добропорядочности было у всех. Наша программа, которую мы анонсировали на собрании 28 ноября предусматривает самые активные действия на рынке, поэтому и рычагов влияния нам необходимо иметь больше, чем раньше».