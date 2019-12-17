Немецкий 50Hertz планирует развивать "экологически чистое" теплоснабжение

Немецкий системный оператор 50Hertz и немецкая компания Neubrandenburger Stadtwerke, занятая в сфере теплоснабжения г. Нойбранденбург в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, заключили договор о строительстве к концу 2023 г. новой городской ТЭЦ, сконструированной по технологии Power-to-Heat (P2H).

ТЭЦ электрической мощностью 30 МВт обеспечит использование невостребованной электроэнергии, выработанной ветропарками, для нужд отопления. Стоимость проекта, финансирование которого осуществляется 50Hertz, оценивается в € 14 млн. Neubrandenburger Stadtwerke, со своей стороны, отвечает за строительство и последующую эксплуатацию станции. Основой для принятия решения о строительстве ТЭЦ по технологии P2H послужил федеральный закон об энергетической промышленности (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), где предусмотрено, что производство электроэнергии ветропарками не должно ограничиваться (хотя электрические сети не могут обеспечить поставки электроэнергии, которую в состоянии выработать ВЭС, круглогодично и в полном объеме, т.к. это привело бы к перегрузкам в энергосистеме, поэтому ветровые турбины периодически останавливаются), а преобразовываться в тепло в целях дальнейшего использования.

Для этого системные операторы с 2017 г. могут заключать договоры о строительстве и эксплуатации энергоблоков по технологии P2H на ТЭЦ. Территория, на которой возможно применение данного положения федерального закона, включает север Нижней Саксонии, Бремен, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург и Мекленбург-Переднюю Померанию.

Официальный сайт 50Hertz