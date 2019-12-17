Одобрены проекты трех потенциальных резидентов "Титановой долины"

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» одобрил проекты трех потенциальных резидентов, общей стоимостью 3,2 млрд руб., говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области. Один проект планируется реализовать на площадке «Салда», два — на «Уктусе».

На площадке «Салда» АО «Ферростар» намерено производить железо прямого восстановления. Сумма заявленных инвестиций — 2,3 млрд руб., предполагается создание 80 рабочих мест.

На площадке «Уктус» ООО «ГИГ-Екатеринбург» планирует организовать производство электрических стеклянных изоляторов. Общий объем инвестиций – около 700 млн руб.

ООО «Уральский завод шахтного приборостроения» намерено производить на «Уктусе» широкий спектр измерительных приборов и телекоммуникационных систем для горной промышленности. Общий объем заявленных инвестиций более 200 млн руб.

Председатель экспертного совета, первый заместитель губернатора Алексей Орлов отметил, что годовые показатели по привлечению резидентов в 2019 году превысили более чем в два раза показатели предыдущих периодов.

«До конца декабря мы планируем подписание соглашений с инвесторами, которые успешно прошли экспертные советы. Три компании будут развиваться в сфере металлургии на площадке “Салда” и четыре компании – в сфере приборостроения и высокотехнологичного станкостроения на “Уктусе”»,— рассказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

По его словам, под их проекты зарезервировано более 30 га. «С учетом уже сданных в аренду и выкупленных участков нынешними резидентами занятая инвесторами территория ОЭЗ составит 64,5 га или 25 % общей площади “Титановой долины”»,– пояснил господин Кызласов.

ОЭЗ имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). В октябре «Титановая долина» получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию по строительству железнодорожной инфраструктуры в Верхней Салде. Ранее якобы из-за ее отсутствия ОЭЗ покинул крупнейший инвестор региона — компания «СТОД-Урал», которая планировала вложить 15 млрд руб. в площадку в Верхней Салде.