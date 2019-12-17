Опубликованы методические рекомендации по проверке качества поставляемой кабельно-проводниковой продукции

Общественная инициатива «Кабель без опасности», проект направленный на снижение уровня фальсифицированной и контрафактной продукции на кабельном рынке РФ, опубликовала для свободного чтения и распространения «Общие методические рекомендации по проверке качества поставляемой кабельно-проводниковой продукции на номинальное напряжение до 1 кВ включительно». Данное пособие призвано стать настольной книгой всех специалистов, ответственных за закупку, приемку и входной контроль кабельной продукции. Неоценимую помощь оно окажет и обычным потребителям КПП, приобретающим ее для бытовых нужд. Документ методических рекомендаций создавался совместными усилиями представителей трех ассоциаций, объединенных проектом «Кабель без опасности». Большой опыт авторов, принимающих активное участие в процессах отбора кабельной продукции, ее испытаниях на соответствие качеству, стандартам, позволил наиболее структурированно и доступно изложить основные принципы и методы проведения проверок КПП. Изучение этих рекомендаций и дальнейшее следование им позволит читателям обезопасить не только свои финансы, строительные и жилые объекты, но и человеческие жизни.

Содержание методических рекомендаций детализировано рассказывает о трех этапах контроля качества кабельной продукции, которые включают в себя следующие виды проверок:

Первый этап:

Предварительная документальная проверка существования компании-производителя, сопроводительных и представляемых поставщиком документов по закупаемой кабельной продукции;

Контроль упаковки и маркировки КПП.

Второй этап:

Проверка конструктивных параметров;

Проверка электрических параметров.

Третий этап:

Проверка соответствия требованиям пожарной безопасности в аккредитованных лабораториях;

Проверка соответствия физико-механических характеристик изоляции, внутренней и наружной оболочек в аккредитованных лабораториях.

Также, в методике развернуто представлено описание порядка действий для участников товарного рынка по защите своих прав и законных интересов, связанных с поставками некачественной кабельной продукции. Ознакомившись этой частью документа, вы узнаете о том с чего нужно начинать, как действовать в случае обнаружения несоответствий по качеству, как возмещать ущерб, нанесенный недобросовестным поставщиком, и какие правовые меры предпринимать по отношению к нарушителю.

Внимание: данный формат документа является полностью открытым для повторного использования и дополнительной популяризации. Любая компания (производитель, дилер кабельной продукции и другие) имеет возможность дополнительного брендирования данного свода методических рекомендаций и ее дальнейшего распространения среди потребителей.

Проект «Кабель без опасности» действует с июля 2016 года и реализуется силами трех отраслевых ассоциаций: «Электрокабель», «Честная позиция», «Алюминиевая ассоциация». Проект работает на базе алгоритмов, сочетающих в себе меры общественного контроля, саморегуляции в отрасли, воздействия на репутационные риски и взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти, контрольно-надзорными органами и крупнейшими потребителями кабельной продукции.

Помните! Использование фальсифицированной кабельной продукции и некачественных материалов создает угрозу преждевременного старения и выхода из строя кабельных сетей, возникновения чрезвычайных ситуаций на гражданских и промышленных объектах, несет угрозу жизни и безопасности людей!