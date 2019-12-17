РЖД хотят обеспечить временное электроснабжение Транссиба и БАМа мобильными ТЭС

"Российские железные дороги" (РЖД) обратились в Минэнерго с просьбой обеспечить электроснабжение Транссиба и БАМа за счет мобильных электростанций до тех пор, пока не будет завершено строительстве линии электропередачи напряжением 500 кВ для энергоснабжения железных дорог. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Мы знаем, есть компания, у которой есть соответствующие мощности (мобильные электростанции - прим. ТАСС), которые простаивают, которые можно было бы использовать. Есть идея использовать их, например, на БАМ, Транссиб, пока не будет основное сетевое строительство выполнено. И РЖД обращалось к нам с этим вопросом, и "Cистемный оператор", - сказал он.

Грабчак отметил, что в связи с планами РЖД в разы увеличить грузопоток по БАМу и Транссибу компании могут быть предоставлены пять-шесть мобильных станций мощностью по 20-22 МВт каждая. Суммарная мощность мобильных электростанций, предоставленных РЖД до завершения проекта строительства линии электропередачи может составить 120-150 МВт.

"Мы всегда переживали, что создадим этот федеральный резерв, а он будет не нужен и не востребован. Вот первая ласточка уже пришла, даже с учетом того, что еще ничего не создано", - сказал он.

По оценке чиновника, строительство линии электропередачи для снабжения растущих потребностей БАМа и Транссиба в электроэнергии может занять от 1,5 до 2,5 лет.

Мобильные электростанции используются в случае необходимости резервного источника дополнительной мощности. Все оборудование устанавливается на передвижные автомобильные платформы, а платформы - на площадки с готовой инфраструктурой. Такая конструкция позволяет перемещать станции из одного региона в другой, максимально оперативно реагируя на возникающий дефицит электроэнергии.