Рязаньэнерго исполнил более двух тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за 11 месяцев 2019 года. За указанный период предприятие подключило к электросетям 2 216 потребителей. Суммарная присоединенная мощность составила 45 МВт.

Сотрудники Рязаньэнерго провели комплекс организационных и технических работ для подключения к электросетям бытовых потребителей, ряд объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Рязанской области, в том числе учреждения здравоохранения, образования, предприятия агропромышленного комплекса.

Так, в целях поддержки развития АПК региона энергетики выполнили технологическое присоединение самой крупной на европейской части России мега-фермы «Ока Молоко», входящей в состав группы компаний «Эко Нива», для чего было выполнено строительство двух ВЛ 10 кВ, а также выполнили мероприятия в рамках ТП со стороны заявителя - по договору сопровождения технологического присоединения. Объем присоединенной мощности составил более 1,5 МВт. Торжественное открытие животноводческого комплекса состоялось 11 декабря в Шацком районе. С открытием фермы создано порядка 240 рабочих мест.

«Повышение доступности энергетической инфраструктуры – одна из важных задач, стоящих перед энергетиками филиала. Мы готовы оказать поддержку, предложить оптимальные решения, предоставить техническую возможность для подключения различных категорий потребителей», – отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Владимир Воронков.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-115. Получить необходимую информацию также можно в Центре обслуживания потребителей в г. Рязани по адресу: ул. МОГЭС, 12 и в пунктах обслуживая потребителей в районах области. Форма заявки на технологическое присоединение размещена на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» https://mrsk-cp.ru/. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.