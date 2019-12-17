Солнце недосчиталось квот

Как выяснил “Ъ”, правительство снова пересмотрело параметры программы поддержки зеленой генерации на 2022–2035 годы. Квоты для ветроэнергетики будут увеличены с 222 млрд руб. до 231,25 млрд руб., а для солнечной генерации снижены с 148 млрд руб. до 138,75 млрд руб. Доля поддержки малых ГЭС осталась на уровне 30 млрд руб. Производители оборудования для солнечных станций предупреждают, что уменьшение финансирования строительства солнечных электростанций не позволит загрузить даже половину созданных в России предприятий, а также снизит доверие инвесторов.

Правительство вновь перераспределило квоты поддержки ВИЭ-энергетики на 2025–2035 годы между инвесторами в солнечную и ветроэнергетику, следует из протокола совещания от 5 декабря у вице-премьера Дмитрия Козака (есть у “Ъ”). Так, порог инвестиций на строительство ветряных электростанций (ВЭС) был увеличен на 9,25 млрд руб., до 231,25 млрд руб., в строительство солнечных электростанций (СЭС) снизился на соответствующую сумму, до 138,75 млрд руб. На финансирование малых ГЭС по-прежнему будет направлено лишь 30 млрд руб. В аппарате вице-премьера “Ъ” подтвердили итоги совещания.

Первая программа поддержки ВИЭ будет завершена в 2024 году, по ней будет введено 5,4 ГВт новых мощностей. Возврат инвестиций в строительство происходит за счет повышенных выплат с оптового энергорынка. Инвесторы в ВИЭ добились продления поддержки до 2035 года. Предполагается, что к участникам будут предъявлены требования по экспорту оборудования и уровню локализации. Срок возврата инвестиций по новой программе — до 2050 года, общая нагрузка на энергорынок составит 725 млрд руб.

Пропорция в финансировании между СЭС и ВЭС, таким образом, составит 37,5% на 62,5%, что не устраивает инвесторов в строительство солнечной генерации. Основной инвестор в строительство СЭС, компания «Хевел» (СП «Реновы» и «Реам Менеджмента»), настаивал на пропорции 50% на 50% в финансировании и 45% на 55% — по объему вводов. В сентябре правительство меняло параметры программы, увеличив долю СЭС до 37% в общем объеме финансирования (см. “Ъ” от 6 сентября), однако на совещании 5 декабря это поручение было признано утратившим силу.

В Минэкономики сообщили “Ъ”, что итоговые параметры — результат договоренностей между инвесторами в ВИЭ. Министерство «позитивно оценивает как сам факт таких договоренностей, так и их параметры». В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Очередное изменение соотношения инвестресурса между солнечной и ветрогенерацией проходит до утверждения показателей по локализации и без учета требований по экспорту, что не может не сказаться на доверии со стороны инвесторов, сказал “Ъ” представитель Ассоциации предприятий солнечной энергетики (объединяет производителей оборудования для СЭС). По его словам, специфика производственных процессов в солнечной энергетике не позволяет допустить неполную загрузку линии или ее приостановку.

«При этом предусмотренный инвестресурс не обеспечит загрузку и половины созданных в России производственных мощностей, которые на текущий момент превышают 700 МВт в год, что, в свою очередь, ослабит позиции отрасли на внешних рынках»,— подчеркнули в ассоциации.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики пояснили “Ъ”, что вопрос о распределении объемов поддержки выносился на голосование ассоциации еще 20 сентября и был поддержан большинством голосов именно в такой пропорции. Соответствующий протокол направлялся в адрес профильных министерств и стал частью доклада в правительстве, отметили там.

Полина Смертина, Татьяна Дятел

Фото: Александр Тырышкин / Коммерсантъ