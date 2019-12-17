"Хевел" построила солнечную электростанцию на железнодорожной станции в Ставрополье

Группа компаний «Хевел» выполнила поставку оборудования и монтаж солнечной электростанции мощностью 30,7 кВт для электроснабжения железнодорожной станции Светлоград в Ставропольском крае.

Наземная сетевая фотоэлектрическая система построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23%. Станция позволит снизить расходы на электроснабжение инфраструктуры железнодорожной станции за счёт замещения части потребления собственной электроэнергией. Прогнозная выработка солнечной электростанции составляет – 38,5 тысяч кВт*ч в год.

Это не первый проект, реализованный «Хевел» в железнодорожной отрасли. Ранее компания построила солнечные электростанции, обеспечивающие электроснабжение железнодорожных вокзалов в городах Анапа и Сочи.