Завод по производству экологичного общественного транспорта появится в Петербурге

Новое производство экологичного общественного транспорта появится в Петербурге в ближайшие годы. Соглашение о совместной реализации проекта во вторник, 17 декабря, подписали компания Skoda Transportation и холдинг «Синара – Транспортные машины».

Совместное предприятие будет специализироваться на проектировании, производстве, сдаче в эксплуатацию, а также сервисном обслуживании городского общественного транспорта – электричек, трамваев, автобусов и электробусов. Продукцию будет отличать высокий уровень экологичности и комфортности.

Инвестиции в производство в 2020 – 2021 годах составят 1,5 – 2 млрд рублей. Генеральным директором завода был избран Виктор Леш. По его словам, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 единиц техники. Курс на активное использование отечественных компонентов, как рассчитываются владельцы, сделает ценовую политику производителя привлекательной для клиентов.

Ожидается, что уже в 2020 году к поставкам будет готова первая партия троллейбусов производства Sinara Skoda. Также следует добавить, что завод обеспечит Петербургу до 1 тыс. новых рабочих мест.

