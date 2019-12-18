НТИ поддержит создание IT-решений для производства высокотемпературных сверхпроводников

Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) одобрила грантовую поддержку нового проекта на рынке передовых производственных технологий "Технет", который будет способствовать развитию производства высокотемпературных сверхпроводников. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Проект реализуется компанией "С-Инновации" и направлен на разработку комплексного цифрового решения для высокотехнологичного производства. Созданные IT-решения будут опробованы в производстве провода на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Такой провод является основой для создания прорывных технологий сразу в нескольких отраслях, среди которых электроэнергетика, новые виды выработки энергии, авиастроение, космические и информационные технологии.

"Результат проекта позволит кардинально сократить время выведения на рынок новых кастомизированных продуктов с более высокой ценностью для заказчиков с 25 до двух недель, а также снизить уровень брака в 2,5 раза. Уникальное для мирового рынка предложение придаст импульс развитию ВТСП-технологий", - говорится в сообщении пресс-службы РВК.

Разрабатываемая компанией "С-Инновации" система включает в себя сбор и обработку больших данных, цифровые модели техпроцессов, модуль проектирования новых продуктов и элементы промышленного интернета вещей для применения в многостадийном производстве.

Ожидается, что реализация проекта позволит сохранить долю России на быстрорастущем мировом рынке ВТСП-провода на уровне не менее 18% и обеспечит рост глобальной конкурентоспособности высокотехнологичной продукции российских производителей. Новые компетенции в области цифрового сопровождения производства смогут быть в дальнейшем применены на технологических линиях аналогичного типа.

Программа НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена в апреле 2016 года и рассчитана до 2035 года.

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, один из институтов развития венчурной отрасли России. Основные цели деятельности РВК - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ.