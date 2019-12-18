Обновлена магистральная линия электропередачи, питающая Новочеркасский электродный завод

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт линии электропередачи 220 кВ «Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ». Это повысило надежность энергоснабжения Новочеркасского электродного завода, одного из крупнейших производителей графитированных электродов в России.

В рамках проекта на линии электропередачи было установлено 690 новых изоляторов из закаленного стекла, усилено 26 опор, проведен ремонт 65 фундаментов. Общая протяженность двухцепной линии 220 кВ «Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ» составляет 30 км.