 
Модернизация

Обновлена магистральная линия электропередачи, питающая Новочеркасский электродный завод

Обновлена магистральная линия электропередачи, питающая Новочеркасский электродный завод

18 декабря 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт линии электропередачи 220 кВ «Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ». Это повысило надежность энергоснабжения Новочеркасского электродного завода, одного из крупнейших производителей графитированных электродов в России. 

В рамках проекта на линии электропередачи было установлено 690 новых изоляторов из закаленного стекла, усилено 26 опор, проведен ремонт 65 фундаментов. Общая протяженность двухцепной линии 220 кВ «Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ» составляет 30 км. 

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