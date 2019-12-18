Правительство Московской области и компания "Россети Московский регион" подписали Соглашение о взаимодействии

Между Правительством Московской области и компанией «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») подписано Соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса Подмосковья.

Соглашение предусматривает реализацию мероприятий, направленных на модернизацию электросетевого комплекса с применением цифровых технологий в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Конечной целью является улучшение качества услуг, оказываемых потребителям электроэнергии, и обеспечение долгосрочного сдерживания роста тарифов для населения.

«Правительством Московской области, областным Министерством энергетики проводится системная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата в Подмосковье. Техническое перевооружение энергообъектов, устойчивое развитие электросетевого комплекса, в том числе за счет консолидации электросетевых активов территориальных сетевых организаций, садовых товариществ, а также бесхозяйных электросетей и энергообъектов – важнейшие задачи, решение которых положительно скажется на качестве и надежности услуг электроснабжения подмосковных жителей», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Для энергетиков особенно важно было получить поддержку со стороны Правительства Московской области в части обеспечения компенсации в тарифах операционных и капитальных расходов на содержание и реконструкцию консолидируемых электросетевых активов. Это означает, что все электросетевое хозяйство, принятое на баланс компании в ненадлежащем состоянии, будет отремонтировано и реконструировано в плановом порядке», - отметил Алексей Старостин, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности «Россети Московский регион».

Напомним, что в феврале т.г. «Россети Московский регион» существенно упростила требования к процессу передачи электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на баланс компании, отказавшись от требований приведения сетей перед передачей в нормативное состояние и необходимости выноса приборов учета на границу балансовой принадлежности. На текущий момент

2 322 садовых товариществ Московского региона доверили свои сети энергетикам «Россети Московский регион», из них 1 222 приняты на баланс по упрощенной схеме.

В рамках подписанного Соглашения энергетики также берут на себя обязательства по своевременному и качественному выполнению инвестиционной программы, включая реализацию цифровых проектов. Это позволит повысить надежность и управляемость питающих центров напряжением 35-110 кВ и электросетей 0,4-10 кВ. Также компания продолжит модернизацию и расширение системы интеллектуального учета электроэнергии. Только до конца 2022 года компания планирует установить в Подмосковье 189 905 умных приборов учета.

Особое внимание в Соглашении уделено работе, направленной на совершенствование качества обслуживания потребителей, в том числе за счет создания современных мобильных сервисов. Они позволят воспользоваться полным спектром услуг, предоставляемых компанией, с мобильного телефона и в режиме online.

Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2028 года.