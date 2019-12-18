"Росэлектроника" поставила НЛМК цифровые термостойкие системы видеонаблюдения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) цифровые термостойкие системы видеонаблюдения, способные работать при температуре до 1600°С. Оборудование предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей.

Для обеспечения надежной и долговременной работы в условиях воздействия высоких температур цифровая видеокамера защищена двухконтурным кожухом из нержавеющей стали с водяным охлаждением. Для предотвращения попадания на стекло видеокамеры пыли и пламени пространство перед ним обдувается сжатым воздухом.

Система наблюдения, разработанная НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику»), передает видеосигнал на операторский пульт и архивирует изображение. С помощью специального программного обеспечения оператор может устанавливать настройки камеры: регулировать экспозицию, баланс белого, а также проводить масштабирование и глубокое контрастирование.

Система обеспечивает «режим бережного использования видеокамеры» за счет контроля давления и температуры охлаждающей воды на входе и выходе видеокамеры. В случае возникновения аварийной ситуации, например – отключение воды, подачи воздуха или питания, – включается световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны.

«На промышленных производствах необходим постоянный и эффективный контроль всех технологических процессов, в том числе проходящих при высоких температурах. Для осуществления цифровизации производства мы предлагаем заказчикам современные цифровые комплексы видеонаблюдения для экстремальных условий эксплуатации: при температурах до 1600оС, высоких уровнях радиации и для взрывоопасных зон. Оборудование изготовлено в соответствии с международными стандартами промышленной безопасности, при этом стоимость нашего оборудования на 30% ниже зарубежных аналогов», – рассказали в «Росэлектронике».

Ранее АО «НИИПТ «Растр» поставило аналогичную аппаратуру на стекольные производства - завод «Красное Эхо» (Владимирская область), Сергиево-Посадский стеклотарный завод» (Московская область) и «Гродненский стеклозавод» (Республика Беларусь, Могилевская область).