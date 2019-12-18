Строительство резервной ЛЭП из России планируется в 2020 году, - Бибилов

Реализация проекта по строительству резервной линии электропередачи (ЛЭП) из России в Южную Осетию через Рукский тоннель начнется в 2020 году, сообщил журналистам президент республики Анатолий Бибилов на итоговой пресс-конференции в Цхинвале.

"Проект по строительству резервной ЛЭП из России в Южную Осетию через Рукский тоннель прошел все необходимые согласования, в том числе в Российской Федерации. Все документы для прокладки кабеля уже подготовлены. Уверен, что уже в следующем году начнутся фактические работы по строительству ЛЭП. Стоимость проекта, предположительно, 1 млрд рублей", - сказал он.

Он отметил, что около 100 млн. рублей из этих средств заложены в Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. "Остальную часть средств планируется изыскать в Российской Федерации и часть - в бюджете республики", - уточнил президент.

Электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по единственной ЛЭП "Северный портал - Дзау" протяженностью 39 км. Это единственный источник электричества для республики. Вопрос строительства резервной линии прорабатывался югоосетинскими и российским специалистами.

ИА "РЕС"

Фото: © Sputnik / Наталья Айриян