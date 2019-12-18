Ульяновский филиал "Россети Волга" ввел в эксплуатацию реконструированную подстанцию "Новоспасская"

В Южном производственном отделении филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Ульяновские сети» завершена реконструкция подстанции 35/10 кВ «Новоспасская» Подстанция построена и введена в эксплуатацию ещё в 1968 году и с тех пор является основным источником электроснабжения потребителей р.п.Новоспасское. Необходимость реконструкции возникла из-за роста числа новых потребителей, предприятий и социально-бытовых потребностей района.

В ходе реконструкции энергетики заменили два силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый на трансформаторы 10 МВА. Обновлены выработавшие срок эксплуатации отделители и короткозамыкатели 35 кВ, масляные секционные выключатели заменены на более безопасные и надежные в эксплуатации вакуумные. В качестве защиты электрооборудования от грозовых явлений и коммутационных перенапряжений вместо устаревших разрядников установлены современные ограничители перенапряжения.

Особое внимание при реконструкции энергетики уделили замене устройств защиты от перенапряжений и комплектов релейных защит и автоматики. На подстанции смонтированы микропроцессорные релейные защиты и автоматика, позволяющие в режиме реального времени контролировать показатели работы оборудования подстанции и мгновенно реагировать в случае нештатных ситуаций.

Реконструкция не только позволит увеличить объем передаваемой потребителям электроэнергии и будет способствовать дальнейшему развития промышленности и инфраструктуры поселка, но и значительно повысит надежность и качество электроснабжения района в целом.