Утверждены правила федеральных субсидий на строительство газовых заправок и переоборудование автомобилей на метан

Подписано подготовленное Минэнерго России Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие энергетики» и об утверждении перечня субъектов РФ, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке» №1641.

Документом утверждаются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированным природным газом и Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.