В ночь на 19 декабря бригады Псковского филиала «Россети Северо-Запад» продолжили устранение технологических нарушений в сетях, вызванные прошедшим по территории области ураганом. Порывы ветра в отдельных местах достигали 25 метров в секунду.



Работа основной сети 35-110 кВ вечером 18 декабря была восстановлена в нормальном режиме. На устранение локальных технологических нарушений в распределительной сети 0,4 кВ были направлены 67 бригад и 75 единиц спецтехники, на предприятии введен особый режим работы. В первую очередь было организовано электроснабжение социально значимых объектов: пять учреждений в ночь на 19 декабря были запитаны от резервных источников энергоснабжения, с утра 19 декабря к генератору подключена Струго-Красненская школа.



Как только погодные условия позволили безопасно проводить активные восстановительные работы, группировка сил энергетиков была расширена до 130 бригад и 138 единиц спецтехники. К ликвидации последствий урагана привлечена бригада специалистов АО «Псковэнергоагент», 4 бригады подрядных организаций.



Готовность оказать необходимую помощь выразил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Бардинов в ходе экстренного заседания регионального штаба по безопасности электроснабжения на территории области. Участники заседания обсудили организацию восстановительных работ с учетом опыта ликвидации последствий октябрьской стихии. Так, днем планируется организовать осмотр трасс линий электропередачи с помощью квадрокоптеров, чтобы сократить время поиска повреждений.



Также для повышения эффективности проведения восстановительных работ улучшен регламент приема заявок от жителей области. Сообщения о нарушении энергоснабжения принимает единый колл-центр «Россети Северо-Запад»: при звонке на номер 8-800-333-02-52 необходимо сообщить точный адрес и телефон для обратной связи. Точный адрес (не только название населенного пункта, но и улицу и номер дома) необходимо сообщать для контроля за включением всех домовладений в границах одного поселения. Многие абонентские подключения пока не оборудованы современными системами передачи данных, поэтому прямая телефонная связь с абонентом остается единственным каналом получения информации.



Псковский филиал «Россети Северо-Запад» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.



По всем вопросам, связанным с восстановлением электроснабжения, жители области могут обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» 8-800-333-02-52 и на портал светлаястрана.рф.