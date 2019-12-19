18 декабря 2019 г. энергоблок №3 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ на электротехническом оборудовании. Ремонт проводился по согласованной в установленном порядке заявке.

Работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и генерального подрядчика «Калининатомэнергоремонт».

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 проводится плановый капитальный ремонт.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru