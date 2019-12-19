В 2020 году на развитие световой городской среды из бюджета Петербурга будет выделено 2,248 млрд рублей, сообщил генеральный директор СПб ГБУ "Ленсвет" Сергей Мителев на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

"Эти средства в основном будут направлены на строительство и реконструкция наружного освещения магистралей и улиц на 44 объектах, а также строительство и реконструкцию наружного освещения в 25 кварталах", - сказал он.

Кроме этого, в следующем году запланировано построить и реконструировать объекты наружного освещения в садах и парках Петербурга по 11 адресам. В наступающем году будут полностью исключены из эксплуатации уличные светильники с ртутными лампами, которых осталось около 10 тысяч.

Наиболее крупные объекты следующего года: реконструкция освещения улиц - проспекта 9 Января, Советские улицы, улица Ватутина, реконструкция освещения магистралей - улицы Олеко Дундича, улицы Одоевского, проспекта Энтузиастов. Также будет произведена реконструкция освещения садов и парков: будут завершены работы в парке Сосновка, запланировано приступить к установке наружного освещения в парке Академика Сахарова, сквере Подводников.

По словам Мителева, в перечне СПб ГБУ "Ленсвет" - 57,87 тыс. светодиодных светильников, электронная пускорегулирующая аппаратура, стабилизаторы-регуляторы напряжения. На сегодняшний день на улицах Петербурга работает уже свыше 56 тыс. светодиодных светильников. Средняя мощность устанавливаемых светодиодных светильников на территориях садов и парков составляет 50 Вт, кварталов - 55 Вт, улицах - 150 Вт.

"Планируется, что к 2030 году все светильники в городе будут светодиодные", - сказал Мителев.

Основными направлениями деятельности СПб ГБУ "Ленсвет" являются наружное электрическое освещение территории города, эксплуатация, техническое обслуживание и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов, дворов и других видов наружного освещения, архитектурно-декоративная подсветка.