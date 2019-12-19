ЛОЭСК приняла участие в реконструкции Смоляного мыса в Выборге

На этой неделе после реконструкции открылся Смоляной мыс в г. Выборг Ленинградской области. Работа была проведена благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, за что получила федеральный грант и средства из регионального бюджета. На Смоляном мысу появилась благоустроенная набережная с видовыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками и тренажерами. Летом там появится пункт проката велосипедов, а велодорожки планируют продлить до исторической части города.

При реконструкции исторической территории Смоляного мыса ЛОЭСК выполнила работы по переустройству воздушных линий 0,4 и 6 кВ – существующие воздушные сети переведены на кабельные, что улучшило эстетический вид территории.

- Для этих целей был использован самый современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с грозозащитой, - объяснил директор Северного филиала Аркадий Волченков. – Убрав электрические сети под землю, мы дали возможность проложить пешеходную дорожку вдоль кабеля, которая позволит горожанам и гостям Выборга наслаждаться видом на исторические достопримечательности.

Администрация МО «Выборгский район» выразила свою благодарность АО «ЛОЭСК» и другим предприятиям и организациям, принявшим участие в реализации данного проекта.