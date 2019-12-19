На площадке сооружения Курской АЭС-2 начался монтаж первого из шести ярусов внутренней защитной оболочки (ВЗО) реактора энергоблока №2 проекта ВВЭР-ТОИ.

Проектом строительства энергоблоков Курской АЭС-2 предусмотрена двойная защитная оболочка здания реактора — внутренняя и наружная. В случае внештатной ситуации - первая предотвратит выход радиоактивных веществ в окружающую среду, а вторая послужит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий.

«Эта массивная конструкция призвана удержать избыточное давление, погасить вибрацию и защитить реакторную установку от внешних воздействий окружающей среды, даже падения самолёта», - пояснил главный инженер управления капитального строительства Игорь Кузьменко.

Защитная оболочка возводится методом укрупнительной сборки, что позволяет сократить сроки возведения энергоблока, повысить качество сборки конструкций и уменьшить трудозатраты. Блоки ВЗО изготавливаются в заводских условиях в цехе рядом с площадкой строительства станции. Благодаря отлаженной технологии изготовление одного армоблока весом в среднем 70 тонн и габаритами 15 на 9 метров занимает один месяц. Для построения 6-ярусной герметичной внутренней защитной оболочки реактора необходимо порядка 70 элементов. Высота всей конструкции сопоставима с 20-этажным домом.

Напомним, энергоблоки №1 и №2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проект ВВЭР-ТОИ признан соответствующим требованиям Клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Застройщик – технический заказчик объекта – АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК «АСЭ».

В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2, 4 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 3 в плановом ремонте. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru