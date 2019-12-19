В настоящее время необходимость декарбонизации энергетических систем ощущается наиболее остро, особенно после вступления в силу Парижского соглашения по климату (недопущение роста глобальной температуры свыше 2 С°). Рае Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, прочитал лекцию на тему: «Экономика энергетической трансформации» в Образовательном центре Сириус (г. Сочи), где представил меры по достижению декарбонизации энергетических систем без ущерба экономическому процветанию стран.



Профессор Чунг убежден, что целенаправленное усиление мер по снижению выбросов углекислого газа не только приведет к уменьшению пагубной нагрузки на окружающую среду, но и простимулирует экономику. Плюсы глубокой декарбонизации будут видны не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. При соблюдении Парижского соглашения, к 2050 году углеводородные выбросы сократятся на 70% по сравнению с нынешними показателями, а 95% электроэнергии будет генерироваться из чистых источников энергии. Доля ВИЭ в мировом энергобалансе увеличится с текущих 15% до 65%. 70% выпускаемых машин составят электромобили. Использование ископаемого топлива к 2050 году сократится в три раза, по сравнению с сегодняшними показателями.



Сокращение промышленного применения ископаемых источников и переход к зеленой экономике становятся ключевыми факторами глобального энергетического порядка.

«Мир стоит на пороге 4-ой промышленной революции, которая влечет за собой кардинальную трансформацию глобальных систем, однако переход на новый тип промышленного производства не произойдет просто так, для этого необходим комплекс политических, социальных и экологических мер», - отметил эксперт.

Те преобразования, которые не могут быть простимулированы мировым рынком, должны исходить от государства. В этом смысле был бы полезен налог на выбросы углекислого газа. Но, по мнению Чунга, чтобы ввести подобный налог, необходимо сначала перебороть страх, что он навредит экономике и бизнесу. Применение такого налога приведет к экономическому росту и созданию новых рабочих мест, одновременно с этим способствуя переходу на новые источники энергии. Так, согласно прогнозу международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, к 2050 году в сегменте ВИЭ будет создано 26 миллионов рабочих мест. Отметим, на сегодняшний момент Китай занимает самую высокую долю по числу рабочих мест в сегменте ВИЭ - 4,19 млн, далее следуют Бразилия - 1,08 млн и США - 0,81 млн.



Согласно прогнозу эксперта, в сегменте ВИЭ планируется привлечь ежегодно 830 миллиардов долларов в виде чистых дополнительных инвестиций.

«Этот факт станет большой возможностью для бизнеса, которому надо не сопротивляться новому энергетическому переходу, а воспользоваться его плюсами», - заключил спикер.

Отметим, что Рае Квон Чунг - председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», советник председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, является активным сторонником концепции «зеленого роста», которая подразумевает достижение экономического развития стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с климатическими изменениями.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».