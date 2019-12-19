«Россети Северный Кавказ» начали в Карачаево-Черкесии консолидацию бесхозяйных электросетевых объектов. Ранее филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» в ходе совместной работы с органами государственной власти и муниципалитетами Карачаево-Черкесии выявил на территории республики 18 бесхозяйных электросетевых объектов, в том числе семь трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ и около 13 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 10/0,4 кВ, которые не имели собственника.

В настоящее время, после прохождения всех установленных российским законодательством процедур, почти 7 км линий электропередачи и три трансформаторные подстанции переданы на баланс филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».



Объекты в основном расположены в поселке Эльбрусском Карачаевского района. До настоящего момента из-за того, что в их эксплуатацию, ремонт и обновление средства не вкладывались, зачастую случались перебои энергоснабжения у подключённых к ним потребителей.

«Принимаемые на баланс энергообъекты, естественно, имеют высокую степень износа, поскольку ими никто не занимался. Сейчас наши технические службы оценят их состояние и определят круг первоочередных работ для приведения в надлежащее состояние», - прокомментировал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин.

При этом руководитель филиала подчеркнул, что в связи со значительным износом этих энергообъектов потребуются дополнительные средства для их ремонта и дальнейшей эксплуатации.

«Мы понимаем, что все потребители, получающие энергию от этих объектов, должны быть обеспечены надёжным и бесперебойным электроснабжением. Поэтому наши специалисты проведут здесь весь объем необходимых ремонтных работ», - отметил Владимир Халюзин.

По остальным бесхозяйным энергообъектам, выявленным в ходе комиссионного обследования, в муниципальных образованиях республики еще продолжается работа по составлению технической документации и проведению всех необходимых процедур по межеванию и их постановке на учет.