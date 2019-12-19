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Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

19 декабря 2019, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: РУНЕТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Минкомсвязь совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям. Об основных итогах ближайших учений мы сообщим", - сказали в Минкомсвязи.

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