Минкомсвязь совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям. Об основных итогах ближайших учений мы сообщим", - сказали в Минкомсвязи.