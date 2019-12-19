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В Мостовском районе завершена электрификация поселка Никитино

В Мостовском районе завершена электрификация поселка Никитино

19 декабря 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Кубаньэнерго, Россети Кубань

Кубаньэнерго, Россети Кубань

Работы по энергоснабжению проводились по поручению Президента РФ после обращения жительницы населенного пункта. Для поэтапного обеспечения энергоснабжением поселка Никитино министерством ТЭК и ЖКХ края была согласована инвестиционная программа ПАО «КубаньЭнерго» на 2018 – 2022 годы.

– Для обеспечения электричеством жителей поселка были установлены новые трансформаторные подстанции, а также проведены работы по усилению головного участка сети, – прокомментировали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что трансформатор после реконструкции был заменен на более мощный, построено около 16 км линии электропередач и распределительная сеть среднего и низкого напряжения, установлено 678 опор линии электропередач. Сумма инвестиций в программу превысила 375 млн рублей.

На данный момент пусконаладочные работы завершены, подача напряжения в электрическую сеть началась в ноябре этого года. Кроме того, на следующий год запланированы мероприятия по строительству и реконструкции энергообъектов и в других поселках Мостовского района – Псебае, Бурном и Кировском.

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