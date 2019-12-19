Устройства на базе микропроцессорных терминалов ЭКРА 200, реализующие функцию автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ), стали первыми из подобных устройств, производимых в России, которые получили сертификат соответствия требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при перегрузке по мощности. Нормы и требования».

Первый сертификат соответствия требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» по АРПМ выдал орган добровольной сертификации АО «НТЦ ЕЭС».

Подтверждение соответствия терминалов ЭКРА 200 стандарту АО «СО ЕЭС» – очередной этап развития системы добровольной сертификации (СДС) Системного оператора. Ранее в СДС проводилась сертификация таких устройств противоаварийной автоматики, как устройства автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР), устройства автоматики ограничения повышения частоты (АОПЧ), устройства автоматики разгрузки при коротких замыканиях (АРКЗ), устройства фиксации тяжести короткого замыкания (ФТКЗ) и устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО).

В последние годы система добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» получила существенное развитие за счет сертификации новых типов устройств противоаварийной автоматики, а также устройств системы мониторинга переходных режимов. Всего на данный момент выдано 45 сертификатов на устройства противоаварийной автоматики и 9 сертификатов на устройства системы мониторинга переходных режимов, зарегистрированных в СДС.

Система добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» создана в 2005 году как механизм подтверждения соответствия оборудования и устройств объектов электроэнергетики требованиям стандартов Системного оператора. Сертификация в СДС дополняет предусмотренные законодательством РФ отраслевые механизмы нормативно-технического регулирования, такие как национальные стандарты и нормативные правовые акты органов власти разного уровня. Объектами сертификации СДС является оборудование объектов электроэнергетики, в том числе энергоблоки, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также алгоритмы их функционирования.

Сертификационные испытания в рамках СДС проводят органы добровольной сертификации, допущенные Системным оператором к осуществлению такой работы. В области противоаварийной автоматики – это АО «НТЦ ЕЭС», Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина и ФГАОУ ВО НИ ТПУ (Томский политехнический университет).

Всего за время функционирования СДС к проведению добровольной сертификации допущено 14 организаций, которые выдали субъектам электроэнергетики около 400 сертификатов соответствия.