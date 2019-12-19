11 декабря прошло итоговое совещание, посвященное результатам работы Российского национального комитета СИГРЭ, под руководством главы комитета, Председателя Правления Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») Андрея Мурова. В мероприятии участвовали руководители и официальные представители базовых организаций и ведущих научно-технических партнеров РНК СИГРЭ.

Во время официальной части мероприятия глава комитета отметил наиболее существенные достижения и ключевые мероприятия, организованные РНК СИГРЭ, среди которых: совместное заседание высших органов управления организацией в Санкт-Петербурге, панельная сессия в рамках форума РЭН, мероприятия научно-технического обмена с участием экспертов из СНГ, Евросоюза и Китая, первая встреча дискуссионного клуба «Женщины в энергетике».

Совещание завершилось торжественной частью, в рамках которой Андрей Муров вручил сертификаты победителям, выбранным по результатам мониторинга активности участников сообщества РНК СИГРЭ в категориях «Индивидуальные члены», «Коллективные члены» и «Национальные исследовательские комитеты».

Первое место в категории «Индивидуальные члены» занял старший преподаватель кафедры автоматизированных электрических систем Уральского энергетического института УрФУ Станислав Ерошенко. На втором месте его коллега — доцент этой же кафедры Александра Хальясмаа.

«Мониторинг активности членов РНК СИГРЭ осуществлялся по их активности в работе исследовательских комитетов СИГРЭ на всероссийском и международном уровнях, публикационной и исследовательской, а также педагогической деятельности, количеству публичных выступлений на российских и международных мероприятиях, организации профильных мероприятий с молодежью», — рассказал Станислав Ерошенко.

Среди коллективных членов, представленных ведущими отраслевыми компаниями, образовательными и научно-исследовательскими организациями, первым стал Уральский федеральный университет.

Второе место в категории «Национальные исследовательские комитеты» занял комитет С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы». Доцент кафедры автоматизированных электрических систем Владислав Самойленко является международным представителем подкомитета С6 от России в Центральном исполнительном комитете СИГРЭ во Франции.

В завершение итогового совещания о результатах работы Российского национального комитета Андрей Муров в качестве главной задачи на ближайшие месяцы обозначил подготовку к 48-й Сессии СИГРЭ, которая состоится в 2020 году в Париже. Победители конкурса мониторинга активности членов ассоциации получили сертификаты на оплату регистрационного взноса на Сессию СИГРЭ 2020 года.

Справка

Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения — СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Electriques — CIGRE) — крупнейшая международная неправительственная и некоммерческая организация в области электроэнергетики, созданная в 1921 году во Франции. На сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций, которая объединяет ученых и специалистов-энергетиков всего мира.

УрФУ — один из ведущих университетов России, участник проекта 5-100, расположен в Екатеринбурге — столице летней Универсиады-2023. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта «Наука».

Источник: сайт УрФУ