Энергетики "Россети Волга" встретили профессиональный праздник

Накануне профессионального праздника в Саратове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика. В нем приняли участие руководство и коллектив исполнительного аппарата и саратовского филиала компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»), представители Правительства Саратовской области, Саратовской областной думы, регионального управления ГО и ЧС России, Саратовской областной организации «Электропрофсоюза». В своих выступлениях гости торжества отметили высокую надежность компании «Россети Волга», ее значимость в экономике региона, высокий профессионализм коллектива.

Подводя итоги года и поздравляя сотрудников компании, генеральный директор «Россети Волга» Владимир Рябикин отметил:

- Благодаря слаженной работе всего коллектива мы выполнили все свои обязательства перед регионами, находящимися в зоне нашей ответственности. Энергетика успешно развивается, когда это происходит в плановом режиме. Яркий исторический пример этому – результаты реализации глобального плана ГОЭЛРО. Сейчас перед нами стоят не менее масштабные задачи. Уверен, что наш коллектив профессионалов достойно справится с ними.

2019 год стал для энергетиков особо значимым. Компания сменила бренд «МРСК Волги». Теперь «Россети Волга» и в своем названии подчеркивает принадлежность к группе «Россети», реализующей общие для всей страны задачи по инновационному развитию отечественной электроэнергетики.

За достигнутые успехи и высокие результаты в работе в сфере промышленного производства в 2019 году компании был вручен переходящий штандарт губернатора области. В рамках реализации концепции цифровой трансформации энергетики проделали серьезную работу по подготовке к переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием. Многие жители Саратова уже смогли оценить труд специалистов «Россети Волга» после окончания в этом году реконструкции подстанции 110 кВ «Раховская», являющейся важным инфраструктурным объектом областного центра. Применение передовых технологий и оборудования на подстанции улучшило надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Открывшийся в 2019 году международный аэропорт «Гагарин» обеспечивает электроэнергией подстанция с символичным названием «Аэропорт», построенная специалистами «Россети Волга».

Со сцены Саратовского государственного театра оперы и балета в адрес энергетиков компании «Россети Волга» прозвучало немало благодарностей и теплых слов за проделанную работу в уходящем 2019 году. Награды лучшим энергетикам вручил заместитель Председателя Правительства Саратовской области Василий Разделкин.

- Ваш труд очень важен как для экономики, так и для каждого жителя регионов, - подчеркнул Василий Разделкин. – Только квалифицированные, грамотные специалисты, преданные своему делу, могут в любых погодных условиях обеспечить надежное электроснабжение. Желаю компании «Россети Волга» дальнейших успехов в производственной деятельности и реализации всех запланированных программ!

Энергетики «Самарских сетей» отмечены наградами губернатора

В Самарском театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. Среди тех, кто был отмечен региональными наградами, – сотрудники филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Самарские сети».

В зале собралось более тысячи работников предприятий энергетической отрасли. Гостей праздника приветствовал Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Мне сегодня очень приятно от имени губернатора Самарской области, от лица правительства региона и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником. Энергетики сегодня обеспечивают не только развитие промышленности и стабильную работу всех отраслей, но и создают особое конкурентное преимущество для нашего региона, способствуют привлечению инвестиций. Хочу искренне поблагодарить за ваш добросовестный ответственный труд, за ваше мастерство, преданность делу и, конечно же, пожелать безаварийной работы»,- отметил Виктор Кудряшов.

Лучшие работники отрасли получили из рук вице-губернатора награды от главы региона. Почетное звание «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» присвоено Александру Колобердину, электромонтеру по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 6 разряда службы релейной защиты и автоматики Чапаевского производственного отделения самарского филиала «Россети Волга». Трудовой стаж Александра Геннадьевича составляет 35 лет.

Также среди награжденных – шестеро сотрудников филиала «Самарские сети» компании «Россети Волга». Андрей Бархаткин, Евгений Шмачков, Николай Журавлев, Антон Шумилкин, Олег Никоноров и Игорь Ашпетов удостоились награды губернатора за высокое профессиональное мастерство и уверенную победу в XVI Международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ.

Дополнительные награды губернатора за большой личный вклад развитие энергетической отрасли Самарской области вручены Михаилу Чубенко, начальнику службы высоковольтных линий Самарского производственного отделения, и Сергею Галкину, заместителю главного инженера Чапаевского ПО.

Отдельно в преддверии профессионального праздника – Дня энергетики, работники «Самарских сетей» удостоены наград Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, главы г.о. Самара, а также отмечены ведомственными и корпоративными наградами.