19 декабря 2019 года энергоблок № 3 Ленинградской АЭС после успешного завершения среднего ремонта на 11 суток раньше планового срока был подключён к единой энергосистеме, а затем выведен на номинальный уровень мощности. Ремонт завершен при полном обеспечении безопасности.

Заместитель главного инженера ЛАЭС по ремонту Павел Лаврентьев:

«Насыщенная ремонтная кампания 2019 года всех четырех действующих блоков успешно завершена с выполнением целевого показателя. Это дает нам возможность выполнить годовой план по выработке электроэнергии, который составляет в этом году 28,03 млрд кВтч».

В настоящее время в работе находятся 2, 3, 4 и 5-й энергоблоки Ленинградской АЭС (1 блок эксплуатируется без генерации с декабря 2018 г.), которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.

Суммарная выработка Ленинградской АЭС по состоянию на 20 декабря 2019 г. составляет около 28 млрд кВтч электроэнергии.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».