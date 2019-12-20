Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех представил универсальную станцию медленной зарядки для самокатов, моноколес, сигвеев и электромобилей. Прибор, получивший название «ИЭЗС-СКТ», может встраиваться в опоры освещения, скамейки и другую уличную мебель. Доступ к устройству будет осуществляться через мобильное приложение.

Станция «ИЭЗС-СКТ» подходит для любых типов электротранспорта, поддерживающих режим Mode 2 – медленную зарядку с защитой от короткого замыкания и перегрева кабеля. Для заряда электромобиля потребуется от пяти до восьми часов. Остальной транспорт заряжается от 30 до 45 минут – в зависимости от типа устройства.

Прибор оснащен надежной антивандальной защитой и способен работать при температурах от -30 °C до +40 °C. Доступ к разъемам станции возможен только после идентификации пользователя в мобильном приложении. Через него же можно произвести оплату и контролировать процесс зарядки.

«Экологичные и «умные» города будущего – это, прежде всего, электрический транспорт и развитая инфраструктура, которая не заставляет владельца ломать голову, где зарядиться, хватит ли аккумулятора до зарядной станции и т.д. Ростех разрабатывает решения, которые универсальны, удобны, легко интегрируются в городскую среду. Стоимость внедрения таких разработок заметно ниже, что позволяет создать на их основе по-настоящему массовую, широкую сеть электрических заправок», – подчеркнул исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Разработчиком «ИЭЗС-СКТ» выступает компания «Современные конверсионные технологии» (КРЭТ), крупнейший оператор «быстрых» электрозарядных станций в Московском регионе. Зарядные станции «ФОРА-DC» установлены и активно используются владельцами электромобилей на Международном, Каширском и Новорижском шоссе, а также в Клину.