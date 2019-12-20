РусГидро объединило активы в Камчатском крае

РусГидро завершило реструктуризацию активов на территории Камчатского края: к крупнейшей энергокомпании региона ПАО «Камчатскэнерго» присоединены АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК». Соответствующие записи 19 декабря 2019 года были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Ранее проведение необходимых корпоративных процедур по реорганизации одобрил Совет директоров РусГидро.

По словам Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова, состоявшееся объединение энергокомпаний Камчатки – важный этап системной работы РусГидро по повышению эффективности деятельности на Дальнем Востоке и оптимизации корпоративной структуры Группы.

«Консолидация активов позволяет сокращать операционные издержки, повышать эффективность инвестиционной деятельности и надежность энергоснабжения региона», – подчеркнул глава РусГидро.

Оптимизация структуры Группы РусГидро на территории края осуществлялась в течение нескольких лет. Число подконтрольных компаний Группы в Камчатском крае было сокращено с 9 до 2, в том числе путем укрупнения активов и ликвидации неэффективных структур. На одном из этапов проведены мероприятия по консолидации геотермальных активов на базе АО «Геотерм». Финальным этапом стало присоединение Геотерма и КамГЭК к Камчатскэнерго.

В настоящее время Группа РусГидро на территории края представлена двумя компаниями: ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» – 100% дочерним обществом ПАО «Камчатскэнерго», осуществляющим энергоснабжение изолированных населенных пунктов Камчатки.