RusCable Review #24
20 декабря 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Арт-объект, сработанный творческой фантазией и умелыми руками сотрудников БЭС будет радовать горожан круглый год, а на Новый год исполнять функции праздничного украшения.
Идея «смягчить» индустриальный облик ВЛ 110 кВ, находящейся возле административного здания Управления БЭС принадлежит начальнику Службы высоковольтных линий БЭС Юрию Храмову. На преобразования в свою очередь его вдохновила информация в Интернете о трех немецких студентах- художниках, которые превратили высоковольтную опору в многоцветный маяк - получилось ярко и красиво!
За реализацию аналогичного замысла модифицировать массивное промышленное сооружение и преобразовать его в достойный элемент городского дизайна взялись командой из 7 человек. Представители Службы высоковольтных линий и Участка по ремонту заданий и сооружений трудились над проектом около недели – естественно, с соблюдением норм и инструкций по охране труда.
«Сложность представлял лишь способ закрепления цветных элементов на опоре, - комментирует суть процесса начальник СВЛ, - ни приклеить их- ни прибить. В результате использовали для этих целей клиновые металлические зажимы».
Концепция немецких художников была перенесена на татарстанскую почву - энергетики поменяли лишь материал: взамен хрупкого стекла использовали не менее жизнеутверждающий по цветам поликарбонат –более прочный и безопасный в использовании. В результате совместных усилий заиграли красками две нижние секции 25-ти метровой опоры, привнося разноцветьем калейдоскопа позитив в окружающее городское пространство.
«Символично, что в преддверии приближающегося столетнего юбилея плана ГОЭРЛО и стодвадцатилетия нашей республиканской системы мы преподнесли горожанам яркий подарок, глядя на который они будут вспоминать про энергетиков не только в случае аварии, - шутит директор БЭС Альмир Латипов, - Уверены, что возникающие при взгляде на опору ЛЭП ассоциации со светом и цветом станут дополнительной составляющей позитивного имиджа компании».
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