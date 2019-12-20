Арт-объект, сработанный творческой фантазией и умелыми руками сотрудников БЭС будет радовать горожан круглый год, а на Новый год исполнять функции праздничного украшения.

Идея «смягчить» индустриальный облик ВЛ 110 кВ, находящейся возле административного здания Управления БЭС принадлежит начальнику Службы высоковольтных линий БЭС Юрию Храмову. На преобразования в свою очередь его вдохновила информация в Интернете о трех немецких студентах- художниках, которые превратили высоковольтную опору в многоцветный маяк - получилось ярко и красиво!

За реализацию аналогичного замысла модифицировать массивное промышленное сооружение и преобразовать его в достойный элемент городского дизайна взялись командой из 7 человек. Представители Службы высоковольтных линий и Участка по ремонту заданий и сооружений трудились над проектом около недели – естественно, с соблюдением норм и инструкций по охране труда.

«Сложность представлял лишь способ закрепления цветных элементов на опоре, - комментирует суть процесса начальник СВЛ, - ни приклеить их- ни прибить. В результате использовали для этих целей клиновые металлические зажимы».

Концепция немецких художников была перенесена на татарстанскую почву - энергетики поменяли лишь материал: взамен хрупкого стекла использовали не менее жизнеутверждающий по цветам поликарбонат –более прочный и безопасный в использовании. В результате совместных усилий заиграли красками две нижние секции 25-ти метровой опоры, привнося разноцветьем калейдоскопа позитив в окружающее городское пространство.