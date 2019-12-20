В АО «Мособлэнерго» состоялось подведение итогов работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. Участие в рабочем совещании приняли руководитель Центрального управления Ростехнадзора Евгений Тюменцев, заместители министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц и Владимир Мельник, начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области Николай Клименко, генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань, руководство компании, директора филиалов.

Были обсуждены основные этапы работы «Мособлэнерго», проделанной в ходе подготовительных мероприятий к ОЗП 2019-2020 годов. Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива доложил о реализации масштабной программы капитального ремонта сетей, подстанций и оборудования на территории Московской области. Так, в уходящем году отремонтировано свыше 232 км воздушных и кабельных линий электропередачи, проведен ремонт строительной части зданий 330 подстанций, приведено в порядок 120 единиц подстанционного оборудования, от деревьев и кустарников расчищено 209 га трасс воздушных линий. В рамках подготовительных работ введено в эксплуатацию свыше 129 МВА дополнительной трансформаторной мощности, построено и реконструировано 348 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

В филиалах «Мособлэнерго» на случай устранения технологических нарушений в готовности находятся 251 аварийно-ремонтная бригада, 63 передвижных дизельных электростанции суммарной мощностью 12 МВт, 1458 единиц транспорта и спецтехники.

Участники совещания подчеркнули, что в период с 10 по 24 сентября при проведении контроля ранее выданного предписания Центральное управление Ростехнадзора определило, что все выявленные нарушения были устранены в установленный срок, благодаря чему АО «Мособлэнерго» получило паспорт готовности к работе в отопительный период. Генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань подчеркнул, что полученный паспорт - это своего рода аванс для компании, а реальные итоги необходимо будет подводить весной 2020 года.

По словам Евгения Тюменцева, со стороны ведомства компания из года в год получает всё меньше замечаний, а их устранение зачастую начинается еще до того, как контролирующий орган составляет соответствующий акт. Николай Клименко, в свою очередь, подчеркнул, что существующая управленческая структура в компании позволяет осуществлять эффективное взаимодействие между компанией и Центральным управлением Ростехнадзора. Заместитель министра энергетики Московской области – член совета директоров АО «Мособлэнерго» Дмитрий Айрапетянц выразил благодарность коллективу компании за оперативное решение любых обращений и задач, поступающих со стороны профильного министерства.

Представители Ростехнадзора и министерства энергетики Московской области поблагодарили руководство АО «Мособлэнерго» за масштабную работу, проделанную в рамках подготовки к отопительному сезону.

Завершилось совещание обсуждением планов компании по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. В задачах «Мособлэнерго» весной наступающего года приступить к реализации ремонтной программы, а также провести работу по снижению среднего времени восстановления электроснабжения и повышению качества и надежности передачи электроэнергии.