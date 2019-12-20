 
За рубежом

Второй энергоблок БелАЭС будут запускать в 2021 году

Второй энергоблок БелАЭС будут запускать в 2021 году

20 декабря 2019, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛАЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

163 просмотра

Второй энергоблок БелАЭС будет вводиться в эксплуатацию в 2021 году. Такую дату назвал замминистра энергетики Михаил Михадюк. По его словам, на втором блоке строительно-монтажные работы выполнены на 70%. Ведется монтаж основного технологического оборудования, прокладываются кабели. В первом квартале планируется начать подачу электроэнергии для собственных нужд второго блока.

«Мы принимаем все меры, чтобы в 2021 году второй блок ввести в работу», — сказал Михаил Михадюк, сообщает БелТА.

В первом квартале следующего года также планируется завести на площадку ядерное топливо и произвести физический пуск реактора первого энергоблока. Позднее будет произведен его энергетический пуск и включение его в энергосистему.

Интересно, что в отчете российского АО «Атомэнергопром» за прошлый год, опубликованном весной, упоминался физический пуск второго энергоблока в 2019 году. В итоге ввод АЭС в эксплуатацию состоится позже, чем планировалось раньше.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: reform.by

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Системный оператор Нигерии получает финансирование на укрепление сетевой инфраструктуры от Африканского банка развития
В Уругвае введено в эксплуатацию 500 кВ межсистемное соединение
Сейм Литвы принял закон о мерах по недопуску в страну электроэнергии БелАЭС
Enel Group вводит в эксплуатацию новую 220 МВт СЭС в Мексике
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно