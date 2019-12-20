Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Лабинские электрические сети. Глава компании посетил Лабинский, Мостовский и Курганинский районы электрических сетей (РЭС), где оценил состояние электросетевого комплекса.

Рабочий визит в филиал глава компании начал в поселке Никитино Мостовского района, где в торжественной обстановке были введены в эксплуатацию новые объекты распределительной сети, которые обеспечили энергоснабжение отдаленного горного населенного пункта. Масштабный проект был реализован в рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») при содействии министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

В Мостовском районе Сергей Сергеев посетил подстанцию 110 кВ «Псебай», которая питает свыше 13 тысяч потребителей поселков Псебай, Бурный, Перевалка, сёл Андрюки и Соленое.

В Лабинском РЭС глава компании оценил работу персонала технического блока, посетил оперативно-диспетчерскую службу, центр обслуживания потребителей. Побывал на крупнейшем питающем центре района – подстанции 110 кВ «Лабинск-1», обеспечивающей электроснабжение 57 тысяч потребителей станиц Чамлыкская, Ярославская, поселков Семсовхоз, Красный Кут и частично потребителей районного центра – города Лабинск и ряд крупных промышленных предприятий.

Глава энергокомпании провел расширенное совещание с руководством филиала Лабинских электросетей, начальниками РЭС, служб и отделов. Ключевыми вопросами стали выполнение производственных программ в текущем году и планы на 2020 год, оптимизация потерь и снижение аварийности.

В завершении Сергей Сергеев осмотрел энергообъекты в Курганинском районе.