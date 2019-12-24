За 2019 год в 11 субъектах Российской Федерации ввели Региональный экспортный стандарт 2.0. Этот инструмент – своеобразная методичка, которая должна помочь регионам, планирующим наращивать объемы экспорта, рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам Министра, документ детально описывает комплекс мер, которые регионы могут использовать для активизации экспортной деятельности.

Их реализация позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, более качественно вовлекать местные органы исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества в развитие экспортной деятельности и, как результат, увеличить число экспортеров и объем внешних поставок

– отметил глава Минпромторга России.

Региональный экспортный стандарт 2.0, разработанный оператором нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр», включает в себя пять блоков и 20 инструментов поддержки экспортной деятельности в субъектах. При этом документ не ограничивает регионы в части набора инструментов комплексного развития экспорта.

Внедрение Стандарта будет проводиться поэтапно: в 2019 году его должны были ввести в 10 регионах, в 2020 году – в 40, а в 2021 - в 35 регионах. Но уже на первом этапе в число «пилотных» вошел еще один субъект. Так, за 2019 год Стандарт приняли в Смоленской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Новосибирской области, Приморском крае, Ростовской области, Свердловской области и Ставропольском крае

- отметил глава Минпромторга России.

В 2019 году еще пять регионов ввели Стандарт в инициативном порядке: Рязанская область, Хабаровский край, Курганская область, Камчатский край, Тверская область.

Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – это важный шаг для совершенствования институциональной экспортной среды, увеличения числа экспортеров и объема поставок из регионов. Российский экспортный центр работает здесь на всех направлениях. Так, мы запускам программы экспортной акселерации в субъектах РФ на базе региональной инфраструктуры поддержки экспорта. Сейчас они проходят обкатку в пилотных регионах, а вскоре заработают в десятках регионов. Мы завершаем развертывание Единой сети поддержки экспорта в регионах, скоро она охватит все субъекты Федерации

- сказал гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Справка:

В рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт») перед регионами была поставлена задача увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, удвоить количество экспортеров из числа МСП и провести необходимые мероприятия для исполнения национального проекта.