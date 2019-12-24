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Инвесторам Подмосковья возместят затраты на создание инженерной инфраструктуры

Инвесторам Подмосковья возместят затраты на создание инженерной инфраструктуры

24 декабря 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО

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Сумма компенсаций, которые получат восемь подмосковных предприятий в рамках возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры, в 2019 году составит около 220 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Комиссия министерства одобрила восемь заявок, поступивших от инвесторов, которые возвели свои производства на территории Дубны, Ступино, Серпухова, Истры. Общая сумма компенсаций составляет почти 220 млн рублей. Такой вид поддержки сохранится и в следующем году, мы призываем инвесторов к участию в этой программе", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Вадима Хромова.

Правительство Подмосковья компенсирует резидентам региона затраты, понесенные при реализации промышленных инвестиционных проектов, на создание объектов газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также очистных сооружений, отмечает пресс-служба.

В прошлый раз субсидии были одобрены предприятиям, занятым в сферах пищевого производства, фармацевтики и медицинских изделий, производства упаковки, химии, а также сервисного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности.

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Компания: ТАСС

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