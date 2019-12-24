На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после планового капитального ремонта введен в работу гидроагрегат №1 номинальной мощностью 70 МВт.

Проведенные мероприятия позволяют обеспечить требуемую надежность и безопасность эксплуатации турбины, гидрогенератора и вспомогательного оборудования. Это первый капитальный ремонт ГА 1 после его технического перевооружения с заменой гидротурбины, проведенного в 2012 году.

Гидроагрегат №1 находился в ремонте около трех месяцев. За это время специалисты подрядной организации АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) и инженерно-технический персонал станции провели ревизию основных узлов системы регулирования, турбинных и генераторных подшипников, выполнили ремонт статора генератора, вспомогательного оборудования, проверку систему возбуждения и защит гидроагрегата.

«Поддерживать энергооборудование ГЭС в работоспособном техническом состоянии – задача приоритетная для нашего персонала, так как от этого зависит бесперебойная работа станции и энергоснабжение потребителей региона», – пояснил заместитель главного инженера по технической части Александр Горевой.

Всего на станции работает семь гидроагрегатов.