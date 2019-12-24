Основным направлением работы АО «Омскэлектро» является обеспечение надежности и качества электроснабжения жителей и предприятий города, отметил генеральный директор акционерного общества Андрей Жуковский на встрече с журналистами в Омском городском пресс-клубе.

– В этом году наша компания справилась со своей задачей очень хорошо. Количество нарушений в сетях и технологических присоединений показывают позитивную динамику, – подчеркнул руководитель «Омскэлектро».

За 9 месяцев АО “Омскэлектро” получило 165 млн чистой прибыли. На конец года прогнозируется снижение кредиторской задолженности на 17% и дебиторской на 15%. Чистые активы компании за год увеличились на 165 млн рублей. Введено основных средств на 187 млн рублей. План капитального и текущего ремонта перевыполнен на 19%. Впервые за многие годы исполнена инвестиционная программа акционерного общества. Заменено более 400 км воздушных линий.

В 2019 году акционерным обществом присоединено 1674 бесхозных объекта (199,6 км воздушных и 164,5 км кабельных линий, 22 трансформаторные подстанции), в то время как в 2018 году всего 226 объектов.

– Продолжаем работу по присоединению электросетевых объектов СНТ. Сети находятся в плачевном состоянии. В этом году присоединили СНТ «Движенец» и СНТ «Север». На перспективу обследуются сети СНТ «Восток», «Дары Сибири», «Гидротехник», – рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.

Благодаря приобретению подстанции «Заводская», общество получило дополнительные свободные мощности по улице Комбинатской. Границы обслуживания АО «Омскэлектро» расширились до микрорайона Ясная Поляна.

Из 76 тысяч счетчиков в частном секторе на «умные» заменено 17 тысяч.

Случаев крупного хищения электроэнергии физическими или юридическими лицами не зафиксировано. Уровень потерь не превышает максимальный.

При подготовке к Российско-Казахстанскому форуму 2905 натриевых электроламп на линиях наружного освещения города были заменены на «умные» светодиодные: по улицам Красный Путь, Конева, Волгоградская, на набережной и бульваре Архитекторов. Такое оборудование расходует меньше энергии, а управлять его работой можно дистанционно.

– Я считаю, что первейшая наша задача на следующий год – продолжение модернизации наружного освещения города. В этом году мы заменили 90 км линий, это всего около 10% общего объема, – заявил Андрей Жуковский. – Необходимо строить линии наружного освещения. В этом вопросе руководство предприятия нашло понимание и у губернатора Омской области, и у мэра Омска.

Второе направление работы – замена существующих ламп на энергосберегающее «умное» освещение. Это необходимо с точки зрения экономики и удобства.

– По примеру других городов хотелось бы усилить подсветку административных зданий. Это изменит облик города, – отметил директор «Омскэлектро».

В следующем году также продолжится установка «умных» приборов учета. Запланирована кардинальная модернизация диспетчерских – будет создан ситуационный центр, оборудованный мультимедийными экранами. Планируется замена спецтехники – тракторов, автовышек, бригадных машин. Продолжится капитальный и текущий ремонт электросетей, работа по консолидации сетей, присоединение бесхозных объектов.