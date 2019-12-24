Хабаровский судостроительный завод будет строить два краболова

Хабаровский судостроительный завод получил заказы на строительство двух судов для добычи крабов, рассчитывает еще на семь. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время пресс-конференции в Хабаровске во вторник.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Квоты закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам аукционов, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами правительства предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного.

"Хабаровский судостроительный завод уже получил заказы на строительство краболовов, дополнительно ожидаем подписания контракта еще на семь судов", - сказал Фургал. Он уточнил, что на предприятии будут строить пока два краболова.

В среду на судостроительном заводе будет заложено новое судно.

"Сегодня смотрят очень внимательно, сможет ли он строить параллельно краболовы [завод главным образом ориентирован на строительство военных судов]. И второй вопрос - это цена. Если на Хабаровском судостроительном заводе цена одна, то на Амурском она выше. Накладные расходы - условно-постоянные, переменные - выше, чем на Хабаровском", - сказал Фургал, подчеркнув, что и на Амурском судостроительном заводе будут строить краболовы.

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Сейчас там строят шесть военных кораблей и четыре гражданских судна. Хабаровский завод также входит в состав ОСК, может строить гражданские и военные суда.