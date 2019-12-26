В ходе рабочего визита в Тверскую область глава компании «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудил с руководителем тверского филиала «Россети Центр» Манвелом Мажонцем вопросы стратегического взаимодействия в части реализации задач по повышению надежности электроснабжения потребителей Тверской области, а такжеперспектив развития электросетевого хозяйства Верхневолжья.

Также оценивалась готовность тверского филиала компании к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Игорь Маковский отметил своевременность подготовки Тверьэнерго к зиме, подтверждением чему служит полученный филиалом статус готовности к осенне-зимнему периоду.

Подводя итоги уходящего года, руководитель «Россети Центр» дал высокую оценку совместной работе дочерних структур электросетевой компании при ликвидации последствий аномальных ударов стихии, дважды затронувших тверской регион в последней декаде года.

Игорь Маковский осуществлял руководство восстановительными мероприятиями на территории области и выезжал в пострадавшие от урагана районы. В общей сложности в восстановлении электроснабжения были задействованы более 200 бригад энергетиков энергокомпании, командированных в том числе из других филиалов. Работая круглосуточно на протяжении нескольких дней, невзирая на сильный ветер, снег и дождь, энергетики смогли вернуть свет в дома жителей Верхневолжья в предельно короткие для столь экстремальных условий сроки.

Также в рамках рабочего совещания глава «Россети Центр» отметил значимость проведенных в текущем году в зоне ответственности тверского филиала учений по борьбе с хищениями электроэнергии. В рамках реализуемых мероприятий с начала августа выявлено и пресечено 506 фактов безучетного и 103 факта бездоговорного энергопотребления на общую сумму порядка 11 млн кВт*ч.

«В уходящем году мы проделали колоссальную работу, нам пришлось преодолеть немало трудностей и не раз столкнуться с вызовами природной стихии. Неблагоприятные погодные явления стали для нас и всего тверского региона настоящим испытанием на прочность. Мы выдержали эту своеобразную проверку. Высоко оценивая проделанную работу, мы не останавливаемся на достигнутом. Перед нами стоят амбициозные и непростые задачи по качественному преобразованию электросетевой инфраструктуры региона, цель которого – выход на новый уровень надежности электроснабжения потребителей», - подчеркнул глава компании Игорь Маковский.