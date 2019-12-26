Серия кабелей LS сегодня завоевала благосклонность широкого круга потребителей. Невзирая на свою стоимость, они отличаются высоким качеством, присущим надежному производителю, а с годами стали еще полнее проявлять свой защитный потенциал. В случае аварийного возгорания в кабельных каналах, данная модификация проводниковой продукции, в разы уменьшает количество выделяемого дыма и ядовитых газов, что значительно повышает вероятность спасения пострадавших. Применение бездымных кабелей облегчает противопожарные операции, так как пожарники могут легко определить источник огня и быстро добраться до него.

Разработчики кабелей Low Smoke (сокращенно - LS) не стоят на месте, сегодня свет увидела новая линейка с классификацией огнестойкой проводниковой продукции: LSZH, LSF, LSHF, LSNH и других. Новые «бездымные» кабеля российских производителей кабельной продукции соответствуют стандартам МК (ИСО 3166) 004/97 и IЕС 61034-1/2005. Сегодня для безопасности людей выпускаются модификации кабелей «HF» (halogen free) , соответствующей нормам ГОСТ Р МЭК 60754.2 по коррозионной активности продуктов горения и «FR» (fire resistance), отвечающей нормам ГОСТ Р МЭК 60331.11/12/23/25 по огнестойкости.

Повышенных уровень защиты от возгорания, безусловно, в лучшую сторону влияет на функциональные свойства изделий. Кабеля LS обладают, как превосходными характеристиками, связанными с огнезащитой, так и эксплуатационными параметрами. Отечественные производители выпускают LS-продукцию для разных типов кабелей: силовых, контрольных, ОПС и СОУЭ, монтажных и других. Усовершенствованные полимерные материалы защитных покровов кабелей, теперь содержат добавки в виде неорганических гидратов — тригидрат алюминия или гидроксид магния, которые замедляют процесс воспламенения. Благодаря этим свойствам, кабеля LS стало возможно размещать в местах, где много проводников установлено в замкнутом пространстве, ограниченные условия эвакуации, а система вентиляции отсутствует или неэффективная.

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