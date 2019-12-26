Новогодний RusCable Review №25

Эксперты кабельного дела:
26 декабря 2019, 14:09
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Review, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
Встречайте последний выпуск шоу RusCable Review в уходящем 2019 году. Подготовка к грядущему празднику идет полным ходом, на работе царит атмосфера предновогодней суеты, все стараются закрыть максимум вопросов, поздравить всех коллег и партнеров, кто-то впадает в апатию, а кто-то зашивается в делах. В такой период очень важно не только не потеряться в круговерти событий, но и найти время для небольшого перерыва, во время которого получить немного отдыха и позитива. Все это вы найдете в нашем специальном выпуске. Ведущая RusCable Review, Елизавета Коробкова не просто поднимет ваше настроение искрометными шутками и звонким смехом, добавит позитива и окрасит ваш день в новые краски, но и расскажет о самых главных и ключевых новостях в кабельной промышленности, электротехнической и энергетической отраслях.
Несмотря на то, что выпуск является финальным для текущего года, команда Review не прощается с вами. Весь портал RusCable.Ru будет отмечать Новый год вместе с читателями! Не пропустите наши прямые трансляции, которые будут проводится 24, 27 и 31 декабря на нашем YouTube канале. В них мы будем вспоминать главные события 2019 года, расскажем о проектах и планах на следующий год, разыграем несколько подарков, почитаем ваши комментарии и поздравления на Форуме и будем всячески развлекать наших зрителей интересными активностями.
Дружный коллектив медиахолдинга «РусКабель» поздравляет всех наших читателей, специалистов кабельной промышленности, электротехников, химиков, дилеров, энергетиков, логистов, экономистов, технологов и многих других с наступающим Новым годом! В новом десятилетии, мы желаем вам новых открытий, впечатлений, вызовов, прекрасных воспоминаний и удивительных эмоций, успешных проектов и финансовых благ, громких достижений и ярких анонсов, о которых всему миру обязательно поведает RusCable.Ru. С наступающим 2020 годом!
И по традиции, таймкоды к выпуску:
02:18 - Ассоциация “Честная позиция”
02:58 - «Кабель без опасности»
03:35 - Wire и Tube 2020
04:31 - Ассоциация “Электрокабель”
05:54 - Winlong
06:27 - Штраф за ложные данные о соответствии ГОСТу
06:50 - Хлоропреновый каучук
07:36 - Rosendahl Nextrom
08:21 - "Роснано" "Наноэлектро"
09:29 - МЕТАКЛЭЙ
10:13 - Тротуар с подогревом
10:48 - Как попасть в суд за зарядку электромобиля?
11:42 - День энергетика и Гимн электротехники
13:25 - Кто похищал медный кабель с путевой техники?
13:37 - Росскат
13:41 - Камкабель
13:47 - Эксперт-Кабель
13:56 - Laser Wire Solutions
14:07 - ЭМ-КАБЕЛЬ
14:13 - Москабельмет
14:21 - Эксперт-Кабель
14:30 - Уралкабель
14:36 - СТИЛ
14:50 - Новогодние розыгрыши подарков
15:15 - Электрофиаско
15:59 - Розыгрыш призов от ChinaCable
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