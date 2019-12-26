Новогодний RusCable Review №25

Встречайте последний выпуск шоу RusCable Review в уходящем 2019 году. Подготовка к грядущему празднику идет полным ходом, на работе царит атмосфера предновогодней суеты, все стараются закрыть максимум вопросов, поздравить всех коллег и партнеров, кто-то впадает в апатию, а кто-то зашивается в делах. В такой период очень важно не только не потеряться в круговерти событий, но и найти время для небольшого перерыва, во время которого получить немного отдыха и позитива. Все это вы найдете в нашем специальном выпуске. Ведущая RusCable Review, Елизавета Коробкова не просто поднимет ваше настроение искрометными шутками и звонким смехом, добавит позитива и окрасит ваш день в новые краски, но и расскажет о самых главных и ключевых новостях в кабельной промышленности, электротехнической и энергетической отраслях.

Несмотря на то, что выпуск является финальным для текущего года, команда Review не прощается с вами. Весь портал RusCable.Ru будет отмечать Новый год вместе с читателями! Не пропустите наши прямые трансляции, которые будут проводится 24, 27 и 31 декабря на нашем YouTube канале. В них мы будем вспоминать главные события 2019 года, расскажем о проектах и планах на следующий год, разыграем несколько подарков, почитаем ваши комментарии и поздравления на Форуме и будем всячески развлекать наших зрителей интересными активностями.

Дружный коллектив медиахолдинга «РусКабель» поздравляет всех наших читателей, специалистов кабельной промышленности, электротехников, химиков, дилеров, энергетиков, логистов, экономистов, технологов и многих других с наступающим Новым годом! В новом десятилетии, мы желаем вам новых открытий, впечатлений, вызовов, прекрасных воспоминаний и удивительных эмоций, успешных проектов и финансовых благ, громких достижений и ярких анонсов, о которых всему миру обязательно поведает RusCable.Ru. С наступающим 2020 годом!

И по традиции, таймкоды к выпуску:

02:18 - Ассоциация “Честная позиция”

02:58 - «Кабель без опасности»

03:35 - Wire и Tube 2020

04:31 - Ассоциация “Электрокабель”

05:54 - Winlong

06:27 - Штраф за ложные данные о соответствии ГОСТу

06:50 - Хлоропреновый каучук

07:36 - Rosendahl Nextrom

08:21 - "Роснано" "Наноэлектро"

09:29 - МЕТАКЛЭЙ

10:13 - Тротуар с подогревом

10:48 - Как попасть в суд за зарядку электромобиля?

11:42 - День энергетика и Гимн электротехники

13:25 - Кто похищал медный кабель с путевой техники?

13:37 - Росскат

13:41 - Камкабель

13:47 - Эксперт-Кабель

13:56 - Laser Wire Solutions

14:07 - ЭМ-КАБЕЛЬ

14:13 - Москабельмет

14:21 - Эксперт-Кабель

14:30 - Уралкабель

14:36 - СТИЛ

14:50 - Новогодние розыгрыши подарков

15:15 - Электрофиаско

15:59 - Розыгрыш призов от ChinaCable